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中馬船只對峙後 美澳派艦赴南中國海

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）據路透社報道，繼三艘美國軍艦在南中國海執行任務之後，澳大利亞也派出一艘護衛艦到相關海域巡航。各方懷疑中國艦船日前曾經在相同海域進行油氣資源勘探。越南和馬來西亞也對附近海域提出主權要求。

中國勘探船「海洋地質8號」，上周被發現在馬來西亞國家石油公司（Petronas）一艘勘探船活動範圍附近進行鑽探。當地安全部門通報了上述消息。

周二，美國海軍表示，美利堅號兩棲攻擊艦（USS America LHA-6）和邦克山號航空母艦（USS Bunker Hill）在南中國海執行了任務。

澳大利亞國防部也通報稱，該國的海軍護衛艦帕拉馬塔號（HMAS Parramatta），以及美國的另一艘軍艦—巴裡號驅逐艦（USS Barry DDG-52）隨後也加入了這一行列，並稱這是「一項聯合演習任務的一部分」，參與任務的軍艦進行了包括海上補給、航空操作、海上機動和通訊演習等在內的互動操作訓練。

根據馬來西亞官方周三公布的海上航線定位追蹤數據，中國「海洋地質8號」曾經在馬來西亞海岸線外325公裡附近活動，相關區域被視為馬方的專屬經濟區。

中國艦船此次活動的區域，距離中、越、馬三國存在主權爭議的水域很近。中國對南中國海大部分海域都提出領土主權要求，但是其劃分南海海域權益邊界的所謂“九段線”並不為鄰國所認可。

馬來西亞國家石油公司和該國外交部並未直接就相關事宜發表聲明，但是美國已經呼籲中國停止在南中國海的「霸凌行為」。

中方則否認了有關和馬方船只發生對峙的報道，並且強調「海洋地質8號」只是在正常執行任務。

中國外交部發言人周二稱：中方調查船是在中國管轄海域進行正常活動；當時在海上沒有出現所謂「對峙」情況。

越南方面去年曾花費數月時間，跟蹤關注這艘中國勘探船的行蹤。上周這艘船只又出現在越南的專屬經濟區。越方稱一直在密切監視局勢發展。

美國指責中國利用其它國家忙於應對新冠病毒疫情的時機，在南中國海擴張自己的勢力。

與此同時，中國也在為東南亞國家提供醫療援助，幫助其應對疫情。一支中國醫療援助團隊本周抵達馬來西亞，該國目前已經報告了超過5400個確診病例。

中國國務院批准海南省三沙市在南海設立行政轄區，引發越南反彈，要求中國收回決定。北京回應稱，這是越南在「妄圖否定中國在南海主權和權益」。

研究南中國海問題的英國學者黑頓（Bill Hayton）對此認為，中國的做法和主權要求是沒有基礎、「愚蠢可笑」的，同時也十分危險。他發推特表示：「中國寧可將歷史協議丟在一邊，也不願承認自己的錯誤。」他說，中國卡在自己的立場上，寧可「重寫」國際海權法，也不反思自身立場。

雨涵/苗子（路透社等）

本文章由德國之聲授權提供】

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