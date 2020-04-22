台灣製口罩信譽佳 旅日網友控現在流通的「MIT」是陸貨

日本各地口罩嚴重不足，即使買得到口罩，售價也是過去的好幾倍。近來有網友提醒，許多在日本的朋友說，有不少印有「Made in Taiwan」鋼印的口罩，實為中國大陸製造，且可能不是醫療等級用的口罩，要在日的民眾留心。

紀錄片「暴民」臉書粉專今截一則臉書銷售文，指有很多中國大陸仿冒台灣製的口罩正在日本大量販售，且這些口罩只能當阻擋花粉與灰塵用，不是醫療等級口罩。日本許多朋友已經回報此事。還說，希望日本政府正視這種誤導消費者的行為，以免大家使用了不能抗疫的口罩，反而造成疫情擴散。

貼文表示，台灣捐贈給日本的口罩目前只夠給日本一線的醫護人員使用，並不能外銷口罩到日本。也有人早已將此事在日本推特轉推，下方有人留言說，販售者刻意附上檢驗證明文件，但發行證明的地點在「深圳」，卻證實這些口罩並不是台灣製造。