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韓青瓦台重申 未發現北韓內部有異常動靜

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
北韓領導人金正恩11日出席勞動黨政治局會議，這場會議後金正恩就沒有公開露面。（歐新社）
北韓領導人金正恩11日出席勞動黨政治局會議，這場會議後金正恩就沒有公開露面。（歐新社）

韓聯社報導，南韓青瓦台一名核心人士22日就北韓國務委員會委員長金正恩健康有恙的相關提問重申，尚未發現北韓內部有異常動靜。

記者提出，外媒報導稱金正恩健康出問題，但北韓未作出任何反應，這種情況實屬罕見。該人士對此表示，青瓦台昨天就此表態，今天仍持相同立場。青瓦台不宜對外媒報導或北韓的反應正式發佈立場。

美國有線電視新聞網（CNN）20日（當地時間）援引一名美國知情官員的話報導稱，美國政府正在關注金正恩術後病情危急的消息。對此青瓦台發言人姜珉碩當天向記者發送簡訊稱，就金正恩健康是否出現問題，目前沒有可以提供的資訊。

青瓦台核心人士還就金正恩目前停留在元山以及接受手術的報導表示，無法核實金正恩所在地，也難以確認金正恩是否接受手術。

金正恩 青瓦台 北韓

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