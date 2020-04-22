英國央行：不應太早取消封鎖　解除後又封鎖對經濟更傷

「天啟四騎士：瘟疫、戰爭、饑荒和死亡。」從中國引爆的庚子大疫，不僅釀成全球大流行，更癱瘓了全球經濟，21日聯合國轄下的「世界糧食計畫署」（WFP）也嚴正警告：我們的世界，正因瘟疫蕭條而觸發了「聖經規模的糧食危機」。WFP表示，原本2020年的局勢展望就已是二戰以來最糟，豈料疫情帶來的國際經濟封鎖，卻讓瀕臨饑荒的全球人口，在4個月內激增一倍、至少2億6,500萬人即將餓死。專家警告，如果國際社會無法在防疫的同時伸出援手，饑荒危機所觸發的政治動亂與戰爭，除了助長極端激進主義，對於歐美等先進國家來說，更可能出現數倍於2015歐洲難民危機的人口移動。屆時的動盪與衝擊，更將把整個世界拖入不可逆的災難後果裡。

2020-04-22 12:49