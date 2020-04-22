聽新聞
test
0:00 / 0:00
英國央行：不應太早取消封鎖 解除後又封鎖對經濟更傷
英國央行總裁貝利22日警告說，不要過早取消封鎖限制，「錯誤的開始」會造成心理影響，迫使英國民眾重回封鎖狀態，這將對經濟造成更大的傷害。
貝利在接受英國每日郵報專訪時說：「我認為在考慮民眾心理時必須小心。若我們解除後又再次封鎖，我認為這將嚴重損害人們的信心。若我們有一個錯誤的開始，我認為這可能會相當嚴重的影響。」
貝利還指出，企業需要考慮員工安全，在封鎖解除前須確保員他們在辦公室或上班途中不會處於危險之中。自上月接替前總裁卡尼掌舵英國央行以來，這是他首次接受媒體專訪。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言