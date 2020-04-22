脫北者爆金正恩感情生活猶如韓劇 小三私生子受到保護

日前CNN引述知情美國官員透露，金正恩因接受心血管手術後疑似病危，不過韓聯社報導，南韓政府管道指出，沒有重大跡象表明金正恩的健康出狀況。今天又傳出有脫北者向南韓媒體爆料，金正恩另有情婦與私生子，北韓護衛總局已加強對金正恩情婦與繼承人的保護。金正恩的感情生活猶如韓劇。

金正恩的私生活一直是外界關注的焦點，而剛當選南韓國會議員的「脫北者」池成鎬對NEWSIS表示，北韓1月底、2月都有傳出要請醫生來動手術的內部意見，因此他判斷金正恩健康狀態不佳的說法應屬事實，他認為，如金正恩因病無法執政，可能由胞妹金與正或其他人「攝政」。北韓勞動黨中央政治局11日改選常務委員會，金與正再次成為候補委員，代表她的政治地位攀升。

池成鎬表示，金正恩的健康狀況可能引發繼承人問題，除元配李雪主所生的女兒，金正恩還有跟情婦生的女兒及1名7歲兒子，根據收到的內部消息，護衛總局被要求保護兒子的母親，已加強對金正恩情人們的保護。

曾有一段時間盛傳金正恩的情婦是北韓「三池淵管弦樂團團長」玄松月，傳言稱金正恩跟大他7歲的歌手玄松月有段姊弟戀，還一度有謠言指金正恩把玄松月處死，但事後證實那些只是謠言，南韓國情院說，金正恩與玄松月兩人並沒有特殊感情，不過由於兩韓破冰的首度談判，代表團裡就有玄松月，所以當時國際媒體全把攝影機對著「金正恩前女友」猛拍，而金正恩後來參加兩韓領袖高峰會、新加坡、越南兩次川金會，玄松月都是隨員之一，玄松月領導的牡丹峰樂團與三池淵管弦樂團，時常擔任親善大使赴外表演，金正恩對玄松月的重視亦是不爭的事實。