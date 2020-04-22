中高官隱晦批美 澳洲明確反擊中國

(德國之聲中文網)周二(4月23日)，中國駐美大使崔天凱在彭博新經濟論壇上講話時，暗指美國總統特朗普的「無端指責」讓大眾焦點偏離科學。

他說: 「讓我擔心的的確是缺乏透明度的問題，不是在科學層面，也不是醫學層面，而是一些政治上的發展，特別在美國這裡。」他說: 「當政客們忙於用毫無根據的指控污名化科學家的成果時，眾人就很少關注科學家的意見。」

先前，特朗普質疑中國公布的死亡病例數不真實，也指控世界衛生組織偏袒中國，因此暫停對該組織的資助。

崔天凱提及中國、美國和世衛在一月初的通話，以及各方之間關於疫情的每日匯報，表明中國一直以來都抱持開放態度。

周二，中國駐紐約高層外交官正式移交了一筆捐贈給紐約市的醫療用品，協助對抗新冠疫情。在移交時，中國駐紐約總領事黃平說，這是各國團結一致對抗疫情的時刻: 「作為世界最大的兩個經濟體，中國和美國需要領銜對抗新冠病毒。」他說: ｢現在不是互相指責的時後。這是團結、合作、互相支持的時後。｣

中澳高層持續交鋒

近日，德國與澳洲政府敦促中國在疫情上盡可能保持透明，並提供更多關於疫情早期爆發的消息。

此前，澳大利亞外長佩恩曾呼籲成立調查機制，探查疫情源頭及包括中國在內的國際疫情應對，並對中國的透明度表示嚴正關切。澳洲內政部長達頓(Peter Dutton)也呼籲中國提高透明度。中國外交部反擊達頓的批評，稱他「顯然接受來自華府的指示」。

周三，澳洲財政部長弗萊登伯格 (Josh Frydenberg)稱中國外交部的回應「無端且無理」。弗萊登伯格告訴澳大利亞廣播公司(ABC)，「達頓的角色，首相的角色，我的角色，以及我們所有同事的角色，都是捍衛澳大利亞的國家利益，這就是我們要做的。」

張慈/鄒宗翰 (美聯社/路透社)

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