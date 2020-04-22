金正恩5年胖40公斤 老菸槍愛喝酒 高血脂、糖尿全都有

美國CNN爆料，北韓領導人金正恩接受心血管手術後命危，目前未獲證實。現年36歲的金正恩年紀輕輕就有脂肪肝、高血壓等慢性病，健康狀況堪憂，據傳是2019年年底在寒冬中騎白馬登上白頭山（長白山）頂，導致健康狀況迅速惡化，才必須接受手術。

金正恩自2012年掌權以來，曾和川普（Donald Trump）公開見面三次，「香港01」觀察指出，相較於2018年6月12日新加坡峰會，金正恩出席2019年2月27日河內峰會上時，身材變胖的情況相當明顯。南韓「中央日報」也指，身高約170公分的金正恩，體重大約有130公斤，在2013年至2018年期間體重飆升近40公斤，連走幾分鐘的路就會氣喘吁吁，臉色蒼白。

南韓媒體EDAILY報導，金正恩過重的問題是飲食習慣不良及喜好飲酒所造成，20幾歲時就有高血脂，再加上吸菸習慣，結合各種對健康有害的因素。日本人權團體更宣稱，他早在2008年就曾因糖尿病倒下。

金正恩2014年發表新年演說時幾度喘不過氣，當時便有輿論指出，他的健康問題相當嚴重。當年入秋後，他有長達一個月未公開露面，一度傳出身亡消息。北韓勞動黨更為此出面澄清，金正恩狀況良好。

但曾飛往北韓為金正恩治療的德國、法國醫療團隊指出，金正恩身體狀況非常不佳，南韓政府也持續掌握這類消息。綜合醫療團隊資訊，金正恩還有脂肪肝、腎衰竭等疾病。

脫北者經營的「每日北韓」報導，金正恩去年底登上革命聖地白頭山（長白山），是導致此次身體狀況急劇惡化的主因之一。他去年10月中騎白馬上白頭山視察工地，12月初疑似為宣傳效果，攜妻子李雪主再次上山，引起各界矚目。但他的呼吸道狀況本就不佳，登上山地對他來說難免勉強，導致健康狀況大幅惡化。

另一方面，金正恩的健康問題也受到家族病史影響。另一方面，金正恩的健康問題也受到家族病史影響。金正恩的祖父金日成、父親金正日皆死於急性心肌梗塞，他的父親金正日未滿20歲便罹患脂肪肝， 據報在2008年出現腦中風和腦溢血癥狀，此後身體狀況受到高度關注。2009年春天再度透過官媒露面時，金正日明顯憔悴許多，2011年在前往視察的火車上死於心肌梗塞。