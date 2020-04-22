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「最毒班機」、酒店女公關結案 無進一步擴大社區風險

金正恩傳病危 胞妹接班？專家：可能性不大

世界日報 / 編譯中心╱綜合21日電
北韓玲導人金正恩的胞妹金與正(左)2018年訪問南韓，與南韓總統文在寅一起欣賞北韓三池淵樂團表演。美聯社
北韓玲導人金正恩的胞妹金與正(左)2018年訪問南韓，與南韓總統文在寅一起欣賞北韓三池淵樂團表演。美聯社

北韓領導人金正恩驚傳病危後，外界開始討論他的可能接班人。有分析家認為若真有必要，金正恩胞妹和金家的忠心擁護者可能組成攝政政府，等待金正恩的子嗣長大接班。

金正恩是在父親金正日2011年心臟病發死亡後成為北韓領導人。現在媒體的報導引發人們好奇，若金氏政權第3代、36歲的金正恩病重或身故，誰會是可能接班人。

過去兩年來，現年31歲的金與正是金正恩身邊最受矚目的人物。現在她不僅是朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長，同時擔任胞兄的幕僚長。金與正本月稍早復任朝鮮勞動黨中央政治局候補委員，領導位階持續上升。據信金與正牢牢控制黨的關鍵運作，使自己成為北韓集體領導背後的主要推動力量。

金正恩孩子最大才10歲

英國「衛報」也指出，上個月，南韓抗議北韓進行實彈演習，金與正首度以自己的名義發布公開聲明，譴責南韓像隻「受驚狂吠的狗」。南韓延世大學北韓問題專家奉英植表示，金與正以自己的名義發表政治聲明，凸顯她在北韓政權的中心地位，「這透露出金正恩明顯準備好了要讓妹妹成為他的代言人」。

不過，澳洲國際管理學院的北韓專家彼卓夫指出，就算金正恩有了不測，但北韓是個看重資歷和男性的儒教國家，金與正也無法成為領導人。南韓智庫峨山政策研究院專家高明鉉（音譯）說：「金與正不太可能接手掌舵，但她可能扮演權力掮客的角色，協助建立看守政權，一直到（金正恩的）小孩長大為止。胞兄金正哲也可能回來幫忙一陣子。」

金正恩還有2名私生子

根據韓國國家情報院，據信金正恩與妻子李雪主有3個小孩。其中最年幼的出生於2017年，最年長的也才10歲，代表不論是那一人要接班成為第4代世襲領袖，都需要親戚或政治監護人協助。另據剛當選南韓比例制國會議員的「脫北者」池成鎬接受NEWSIS電訪時表示，除夫人李雪主所生的女兒，金正恩還有跟情人生的女兒及一名7歲兒子，根據收到的內部消息，護衛總局被要求保護兒子的母親，已加強對金正恩情人們的保護。

根據已脫逃的北韓前駐英國公使太永浩（後改名為太救民）說，金正哲是金正恩同父同母的哥哥，據信金正哲對公眾生活不感興趣，但有一些分析家說，金正哲與手足保持聯繫，如有意外可能擔負更公開的角色。此外，金敬姬在兄長金正日統治北韓期間，一度是領導班子內有權有勢的人物。但金正恩2013年處決曾被視為北韓二號人物的姑丈張成澤後，金敬姬便鮮少露面。

崔龍海去年晉升北韓名義上的國家元首，成為最高人民會議常任委員會委員長。在此之前，崔龍海已替執政的金氏家族在黨內服務數十年，並曾在金正恩任內，擔任掌握權勢的朝鮮人民軍總政治局局長。

前內閣總理、現任朝鮮勞動黨中央政治局常務委員會委員的朴鳳柱，則曾監督北韓推動引入更多自由市場功能來重振經濟。

朴鳳柱與崔龍海都可能成為北韓集體領導名義上的領袖。

朝鮮勞動黨中央委員會副委員長暨前核談判特使金英哲，以及外務相（外交部長）李善權，則可能接下處理外交事務的任務，包括停滯不前的北韓非核化談判。

金正恩 北韓 金與正

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