參院跨黨派報告：俄確實干預大選 幫助川普當選

聯邦參院情報委員會21日公布上月全票通過的跨黨派報告，確認美國情報系統在2017年1月的評估報告中，指控俄羅斯2016年干預美國總統大選以幫助川普當選總統的結論確鑿，顯示參院情報委員會在極不確定的時期對美國情報系統的高度信任，同時也是對川普總統多年指責情報系統的回擊。

川普一直聲稱俄羅斯干預大選是民主黨人和官僚體系中的「深層政府」策畫的騙局。

但情報委員會的報告指出，情報系統2017年初的評估報告中認為，俄羅斯政府和普亭總統更偏愛川普當選，是普亭批准了干預美國大選的計畫並下令執行。情報委員會的報告是在委員會成員和助理對所有情報來源、情報收集渠道和莫斯科的反應進行分析後做成的，共和黨的委員會主席波爾(Richard Burr，北卡羅來納州)說：「我們沒有理由質疑情報系統的結論。」

委員會的報告共158頁，公布時已被大幅刪節，許多頁是整頁塗黑，但結論清晰可見。波爾認為，情報系統的結論有堅實的依據，分析合理。情報委員會的民主黨副主席華納對情報部門「沒有偏見的專業性」表示讚賞地說，「沒有理由質疑俄羅斯2016年成功干預了美國大選，並試圖在2020年故技重施」。

情報系統在川普就任總統後不久，公布了對俄羅斯干預大選的評估報告，情報委員會最新報告的結論部分，與委員會兩黨領袖為情報系統2017年1月的評估報告背書一致。

報告指出，情報委員會注意到，情報系統的各部門對俄羅斯干預大選的意圖有不同看法，委員會認為，情報系統各部門對歧見進行了合理、透明和公開的分析與辯論；報告提到，委員會約談了情報部門2017年1月評估報告的起草人員。

情報系統2017年1月的評估報告認為，俄羅斯干預選舉是試圖損害民眾對美國民主體制的信心、詆毀民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓、傷害她的選情和阻止她當選，「我們認為，普亭和俄羅斯政府顯然對川普有偏好，並對這一判斷深信不疑」。