快訊

喪屍版農奴革命？向貴族與禮教宣戰的《屍戰朝鮮》

敦睦艦隊爆發疫情 蔡英文：勇敢面對才是國軍本色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金正恩遭爆手術後病危！ 粉專列「3大點」打臉CNN

聯合新聞網 / 綜合報導
今早有消息指稱，金正恩傳手術後命危，而美國正密切監測情報。 美聯社
今早有消息指稱，金正恩傳手術後命危，而美國正密切監測情報。 美聯社

今（21）日有消息指出，北韓領導人金正恩因有抽煙、過度肥胖、工作過量等問題，在接受心血管手術後情況卻不樂觀，《CNN》甚至一度發布他病危的報導，儘管該文章目前已遭到刪除，仍引起世界各國高度關注。對此，臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」就列出3點澄清，認為會有此類的報導出現，乃是因為金正恩並未出席本月15日金日成誕辰的慶祝活動，更直言CNN的報導「可笑又可惡」。

美國有線電視新聞網《CNN》今早報導，根據知情的美國官員稱，美國正在監測金正恩接受心血管手術後的情況，並指出他術後狀態不佳、陷入病危等消息。不過，臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」就提出3點打臉CNN的報導。首先，該粉專表示，CNN指稱是朝鮮能夠監控領導人身體健康狀況的「消息人士」傳出此訊息。但金正恩的身體健康狀況向來是國家最高機密，惟有家人、親信及重要官員才有辦法掌握，因此該「消息人士」要任意窺知，甚至流傳到國外，基本上是不可能的。

再者，CNN的消息來源難以被證實，唯一能證實來源的，就是脫北者創辦的「Daily NK」。但該粉專認為，「Daily NK過去曾經炮製過不少不利於朝鮮的宣傳，但後來都被證實錯誤」，因此這次的事件就是一家大媒體採用了自媒體的假消息。

最後，「朝鮮經貿文化情報DPRK」表示，CNN之所以會如此揣測金正恩的狀況，是因為他沒有公開出席本月15日金日成的謁陵活動，才讓美國媒體「見獵心喜」，「認為有題材可以編撰故事，於是才有今天這則可笑又可惡的新聞」。

目前美國國家安全會議、國家情報總監辦公室、中央情報局及國務院都尚未對此發表評論；南韓青瓦台亦表示，未發現北韓內部有任何特別動向。

金正恩 CNN 青瓦台 南韓 北韓

延伸閱讀

女兵在艦艇上扮演什麼角色？ 網曝「5要角」缺一不可

半夜洗衣機運轉！出門查看驚見陌生人闖家中帶衣服來洗

若染疫會誠實向上級反映嗎？ 網一面倒：保護自己和他人

確診兵摩鐵待5小時！ 陳時中一句話讓網紅大讚：格局好大

相關新聞

官媒未提金正恩行蹤 脫北官員：連高層都難得知

北韓領導人金正恩傳出健康狀態不佳消息，北韓官媒今天報導未提及金正恩行蹤；脫北的前北韓外交官太救民（太永浩）表示，金家人行...

金正恩遭爆手術後病危！ 粉專列「3大點」打臉CNN

今（21）日有消息指出，北韓領導人金正恩因有抽煙、過度肥胖、工作過量等問題，在接受心血管手術後情況卻不樂觀，《CNN》甚至一度發布他病危的報導，儘管該文章目前已遭到刪除，仍引起世界各國高度關注。對此，臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」就列出3點澄清，認為會有此類的報導出現，乃是因為金正恩並未出席本月15日金日成誕辰的慶祝活動，更直言CNN的報導「可笑又可惡」。

「譚博士」 – 世衛總幹事其人其事

每每接受採訪，譚德賽(Tedros Adhanom Ghebreyesus)都會談起一段往事：他七歲時，不得不眼睜睜地看著大他兩歲的哥哥被病魔奪去生命，而在一個擁有正常醫療系統的國家，這種病本不至於奪人性命。但當時的衣索比亞，卻沒有一個能夠正常運作的醫療保健系統。

金正恩去哪了？

CNN電視台此前援引一名美國政府內部「直接知情人士」消息稱，華盛頓正在密切監測相關情報，認為金正恩在手術後處於生命危險之中。

金正恩疑接受心血管手術 南韓議員：應是真的

北韓領導人金正恩今天傳出健康狀態不佳消息，引發媒體關注，南韓國會外交統一委員會委員長尹相現認為，金正恩「接受心血管手術」...

金正恩傳病危之際 胞妹金與正權勢急升引關注

美國媒體稱北韓領導人金正恩病危，消息未獲證實，外界已把目光放在他的妹妹金與正身上。金與正在政界竄起，於國際場合頻頻露面，...

英國女王滿94歲 共體時艱比平常更低調

路透報導，英國女王伊麗莎白二世21日滿94歲，但因為全國上下努力對抗新冠肺炎，她不會以任何特殊方式慶生，也取消鳴放禮炮。...

青瓦台高層：沒有跡象顯示金正恩健康有恙

韓聯社引述南韓青瓦台21日就北韓國務委員會委員長金正恩健康出現問題的相關報導表示，截至目前尚未發現北韓內部有異常動靜。

N號房嫌犯判有期徒刑1年 檢警追查其他罪嫌

韓國N號房事件以匿名聊天室販賣、散播不法性剝削影片，其中一名化名Kelly的申姓嫌犯僅被判有期徒刑一年，引發熱議；檢警今...

大赦國際：全球死刑執行數量減少

人權組織「大赦國際」 稱，全球死刑執行數量降至10年來最低。據本周二（4月21日）公布的該組織有關死刑的年度報告，去年，共有657人分別在20個國家被處極刑，同比減少5%。根據該報告，沙烏地阿拉伯成為執行死刑數量明顯增加的負面例子。去年，沙烏地阿拉伯國內共有184人被處死，超過大赦國際有關該國年度死刑執行數量的歷年紀錄。該報告指出，伊拉克、南蘇丹和葉門，死刑執行數量也有所增加。

長途跋涉求生計 南美難民成人球

全球新冠肺炎疫情未歇，委國難民走投無路。受到這波疫情衝擊，原本逃離到鄰國哥倫比亞的委內瑞拉難民，不僅在當地餬口的工作機會沒有著落，更遭到哥國的驅離，許多人只好徒步設法走到大城市尋找機會，或再度冒險徒步返回家鄉。

CNN：金正恩傳手術後命危 美國未評論

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據知情的官員，美國正在研究有關北韓領導人金正恩手術後命危的情報。

熱門新聞

金正恩傳手術後命危 美國密切監測情報

油價大崩盤 史上首次跌到負值

空前崩跌！紐約原油-37.63美元作收 下跌逾300%！

金正恩手術命危？包括腦死在內謠言滿天飛

油市出現史上最慘的一天…美國石油公司可能倒掉數百家

北韓王朝出現危機？ 金正恩接班人的三個可能選項

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。