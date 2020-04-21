金正恩遭爆手術後病危！ 粉專列「3大點」打臉CNN

今（21）日有消息指出，北韓領導人金正恩因有抽煙、過度肥胖、工作過量等問題，在接受心血管手術後情況卻不樂觀，《CNN》甚至一度發布他病危的報導，儘管該文章目前已遭到刪除，仍引起世界各國高度關注。對此，臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」就列出3點澄清，認為會有此類的報導出現，乃是因為金正恩並未出席本月15日金日成誕辰的慶祝活動，更直言CNN的報導「可笑又可惡」。

美國有線電視新聞網《CNN》今早報導，根據知情的美國官員稱，美國正在監測金正恩接受心血管手術後的情況，並指出他術後狀態不佳、陷入病危等消息。不過，臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」就提出3點打臉CNN的報導。首先，該粉專表示，CNN指稱是朝鮮能夠監控領導人身體健康狀況的「消息人士」傳出此訊息。但金正恩的身體健康狀況向來是國家最高機密，惟有家人、親信及重要官員才有辦法掌握，因此該「消息人士」要任意窺知，甚至流傳到國外，基本上是不可能的。

再者，CNN的消息來源難以被證實，唯一能證實來源的，就是脫北者創辦的「Daily NK」。但該粉專認為，「Daily NK過去曾經炮製過不少不利於朝鮮的宣傳，但後來都被證實錯誤」，因此這次的事件就是一家大媒體採用了自媒體的假消息。

最後，「朝鮮經貿文化情報DPRK」表示，CNN之所以會如此揣測金正恩的狀況，是因為他沒有公開出席本月15日金日成的謁陵活動，才讓美國媒體「見獵心喜」，「認為有題材可以編撰故事，於是才有今天這則可笑又可惡的新聞」。

目前美國國家安全會議、國家情報總監辦公室、中央情報局及國務院都尚未對此發表評論；南韓青瓦台亦表示，未發現北韓內部有任何特別動向。