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「譚博士」 – 世衛總幹事其人其事

德國之聲 / 德國之聲

每每接受採訪，譚德賽(Tedros Adhanom Ghebreyesus)都會談起一段往事：他七歲時，不得不眼睜睜地看著大他兩歲的哥哥被病魔奪去生命，而在一個擁有正常醫療系統的國家，這種病本不至於奪人性命。但當時的衣索比亞，卻沒有一個能夠正常運作的醫療保健系統。

譚德賽說，作為世衛組織總幹事，他之所以致力於改善醫療體系，就是因為他無法接受，「窮人生個小病也不得不死」的現狀。他說，哥哥的死至今仍是他工作的動力。

改革衣索比亞醫療制度

現年55歲的譚德賽有著多年在衛生系統就職的經驗。九十年代，他在英國攻讀傳染病學，並獲得公共衛生專業的博士學位。2005年至2012年，擔任衣索比亞衛生部長期間，他對該國的醫療系統進行了大規模改革和擴建。

七年時間裡，衣索比亞建立了一系列醫療中心，聘請了數萬名醫務人員為鄉村地區提供基本的醫療服務，並首次在該國引入了醫療保險制度。醫科高等院校的數量從三所增加到33所，而醫生人數更是一度呈現出爆炸式增長的趨勢。肺結核、霍亂和愛滋病的死亡率下降了近90%。

據報導，2009年之後，譚德賽也為改善該國的母嬰保健系統立下了汗馬功勞。2012年至2016年，譚德賽還曾擔任過衣索比亞外交部長。

霍亂之爭

但是，譚德賽的政績在衣索比亞也並非沒有爭議。尤其在遏制傳染病方面，這位前衛生部長迄今仍面臨嚴重的指控。有人指責他在2006年至2011年期間，曾多次隱瞞霍亂疫情，並遲遲不肯採取必要措施。德國之聲衣索比亞語組主任沙多姆斯基（Ludger Schadomsky）曾密切關注譚德賽就任衛生部長期間的工作軌跡。他回憶道：「當時盡管有種種跡象顯示，這裡可能爆發了霍亂，但每當我們採訪衣索比亞衛生當局時，對方總是稱之為腹瀉予以搪塞。」

譚德賽擔任衛生部長期間發生的幾次霍亂疫情中，該國兩大族裔阿姆哈拉人和奧羅莫人受到的沖擊最大。因此，2017年，譚德賽被提名為世衛組織總幹事時，曾在上述兩大族群中引發了大規模抗議浪潮。譚德賽本人屬於提格雷少數民族，該族雖然只佔全國總人口的6%，但卻得以常年主導該國的政界。

人權活動人士阿德弗裡斯（Kassahun Adefris）當年接受德國之聲採訪時，就曾對譚德賽被提名世衛組織總幹事表示擔憂：「他擔任衛生部長期間，隱瞞霍亂疫情，造成很多人死於非命。因此，我認為讓這樣一位犯過這樣錯誤的人出任要職，實在是件令人憂慮的事情。」人權組織「人權觀察」當年也曾反對譚德賽出任世衛組織總幹事，理由是他代表著一個打壓反對派和新聞自由的專制政府。

譚德賽的改革計劃

一些專家們表示，譚德賽出任世衛組織總幹事後，他的一些核心改革計劃已經初見成效。他們認為，在譚德賽領導下，世衛組織對衛生風險的反應速度變得更為快捷更加廣泛，同2013年至2014年期間西非的埃博拉疫情期間世衛組織的反應形成鮮明對比。時任世衛組織總幹事的中國人陳馮富珍曾因此招致廣泛批評。

同美國發生爭執

盡管如此，也有人批評說，在本次新冠疫情爆發後，世衛組織為了顧及中國政府的面子，沒有就遏制疫情採取更為積極的措施。出於這一理由，美國總統特朗普甚至宣布暫停對世衛組織的資助。但是，至少有一點是沒有爭議的，譚德賽擔任衣索比亞政府高官期間，尤其是在2012年至2016年外交部長任內，一直同北京領導層保持著極其密切的關系。直到今天，阿迪斯阿貝巴仍是北京最親密的戰略伙伴之一。

不過，譚德賽治下的世衛組織同美國總統特朗普之間的矛盾並不是疫情後才出現的。早在2017年，特朗普就曾發出縮減對世衛組織資助的威脅。有鑑於此，譚德賽就任之前就已宣布，他計劃擴大世衛組織的捐助國範圍，「以避免陷入財政困境。」他當時表示：「無論金額多少，捐助的國家越多，情況就會變得越好。」

本文章由德國之聲授權提供】

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