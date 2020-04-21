快訊

直播／國防部長嚴德發為軍艦染疫自請處分 率將領鞠躬道歉

鬧脾氣大賽？美拔WHO銀根 恐加劇全球健康不平等

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金正恩去哪了？

德國之聲 / 德國之聲

CNN電視台此前援引一名美國政府內部「直接知情人士」消息稱，華盛頓正在密切監測相關情報，認為金正恩在手術後處於生命危險之中。

不過，韓國政府兩名內部消息人士對路透社否認了CNN的報導。韓國總統府則說，沒有發現朝鮮方面的反常動向。韓聯社更是引述青瓦台一名匿名官員稱，所謂金正恩病重的消息「不是真實的」。

中國共產黨對外聯絡部的一名官員也對路透社表示，中方消息源並不認為金正恩病危。中國外交部發言人耿爽則在每日新聞發布會上說，不知道這些傳言的消息源是什麼。

一名熟知美國政府內部涉朝鮮事務的權威消息源同樣對路透社表示，CNN有關金正恩生命垂危的報導值得質疑。還有一名美國政府的朝鮮半島問題專家也表示，任何有關金正恩的可靠消息，必然是高度機密的，因此不會如此輕易地洩露給媒體。

脫北者媒體：金正恩長年身體欠佳

由在韓「脫北者」經營的新聞媒體《每日北朝鮮》此前曾報導稱，金正恩是4月12日被收治住院的，幾個小時後就接受了心血管手術。該報稱，自從去年八月以來，金正恩的健康狀況就因長年大量吸煙、肥胖、過勞而惡化；接受手術治療後的金正恩正在金剛山的一處別墅內休養。

不論是CNN的報導還是《每日北朝鮮》的消息，都無法得到核實。

有關金正恩健康狀況的傳言，已經引發了外界對該國政局以及半島核問題談判前景的擔憂。此前，金正恩被認為牢牢掌控著朝鮮黨政軍大權，並主導著與美國的核問題談判。

金正恩病危的傳言出現後，韓元匯率下滑，可能受到朝鮮局勢影響的韓國企業股票也出現了下挫。

缺席重要活動

金正恩最近一次露臉是在4月11日，他主持了一次勞動黨會議，會上他的妹妹金與正被任命為勞動黨中央政治局候補委員，會議還要求采取更嚴格措施防範新冠肺炎。金正恩最後一次出現在朝鮮官方媒體文字報導中是在4月12日。當天，官媒報導稱，金正恩視察了一處空軍基地，觀摩了殲擊機訓練。4月14日，為慶祝第二天的金日成108周年誕辰，朝鮮軍方試射了多枚反艦導彈，戰鬥機也進行了對地導彈攻擊訓練。然而，卻沒有任何官方媒體報導金正恩本人出席這一重要紀念日的活動。正是這一反常的缺席，誘發了外界的猜測。

2014年，金正恩也曾消失過近6個星期，引發了外界的猜測。後來，韓國情報部門稱，金正恩消失是因為接受了一次切除腳踝囊腫的小手術。

文山/苗子/(路透社、法新社、韓聯社等)

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

金正恩傳病危之際 胞妹金與正權勢急升引關注

美國媒體稱北韓領導人金正恩病危，消息未獲證實，外界已把目光放在他的妹妹金與正身上。金與正在政界竄起，於國際場合頻頻露面，...

英國女王滿94歲 共體時艱比平常更低調

路透報導，英國女王伊麗莎白二世21日滿94歲，但因為全國上下努力對抗新冠肺炎，她不會以任何特殊方式慶生，也取消鳴放禮炮。...

「譚博士」 – 世衛總幹事其人其事

每每接受採訪，譚德賽(Tedros Adhanom Ghebreyesus)都會談起一段往事：他七歲時，不得不眼睜睜地看著大他兩歲的哥哥被病魔奪去生命，而在一個擁有正常醫療系統的國家，這種病本不至於奪人性命。但當時的衣索比亞，卻沒有一個能夠正常運作的醫療保健系統。

金正恩去哪了？

CNN電視台此前援引一名美國政府內部「直接知情人士」消息稱，華盛頓正在密切監測相關情報，認為金正恩在手術後處於生命危險之中。

金正恩疑接受心血管手術 南韓議員：應是真的

北韓領導人金正恩今天傳出健康狀態不佳消息，引發媒體關注，南韓國會外交統一委員會委員長尹相現認為，金正恩「接受心血管手術」...

青瓦台高層：沒有跡象顯示金正恩健康有恙

韓聯社引述南韓青瓦台21日就北韓國務委員會委員長金正恩健康出現問題的相關報導表示，截至目前尚未發現北韓內部有異常動靜。

N號房嫌犯判有期徒刑1年 檢警追查其他罪嫌

韓國N號房事件以匿名聊天室販賣、散播不法性剝削影片，其中一名化名Kelly的申姓嫌犯僅被判有期徒刑一年，引發熱議；檢警今...

大赦國際：全球死刑執行數量減少

人權組織「大赦國際」 稱，全球死刑執行數量降至10年來最低。據本周二（4月21日）公布的該組織有關死刑的年度報告，去年，共有657人分別在20個國家被處極刑，同比減少5%。根據該報告，沙烏地阿拉伯成為執行死刑數量明顯增加的負面例子。去年，沙烏地阿拉伯國內共有184人被處死，超過大赦國際有關該國年度死刑執行數量的歷年紀錄。該報告指出，伊拉克、南蘇丹和葉門，死刑執行數量也有所增加。

長途跋涉求生計 南美難民成人球

全球新冠肺炎疫情未歇，委國難民走投無路。受到這波疫情衝擊，原本逃離到鄰國哥倫比亞的委內瑞拉難民，不僅在當地餬口的工作機會沒有著落，更遭到哥國的驅離，許多人只好徒步設法走到大城市尋找機會，或再度冒險徒步返回家鄉。

CNN：金正恩傳手術後命危 美國未評論

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據知情的官員，美國正在研究有關北韓領導人金正恩手術後命危的情報。

北韓王朝出現危機？ 金正恩接班人的三個可能選項

北韓最高領導人金正恩傳出手術後病危消息，引起各國密切關注，一旦真有意外發生，必然會在這個強人式的政權引發不小的動盪。而今年36歲的金正恩，不但年紀尚輕，掌權至今不過8年，可能不一定有足夠的時間安排接班人選，但或許還是能從以往稀少的新聞中找出幾個可能的選項。

金正恩「手術病危」傳言事件：外界知道什麼？CNN獨家可信嗎？

「日本政府與南韓統一部都在查證狀態中。」美國《CNN》新聞網21日獨家引述美國情報官員的說法，指36歲的北韓最高領導人——金正恩——疑似「病危」。報導表示，生活習慣不良且家族三代都有心臟病史的金正恩，日前秘密接受心血管手術，豈料術後狀況不佳，因此才被迫缺席4月15日祖父「金日成冥誕」的「太陽節」例行紀念活動。相關消息很快引發全球媒體的高度關注，但一向密切追蹤平壤動向的日韓媒體，雖然紛紛跟進報導，但卻都沒有《CNN》以外的說法來源；與此同時，南韓統一部、青瓦台，與日本內閣官房長官菅義偉，也都表示「目前無法確認金正恩的健康狀態」。

熱門新聞

金正恩傳手術後命危 美國密切監測情報

油價大崩盤 史上首次跌到負值

新加坡總理夫人臉書貼文「嘻嘻嘻」 網疑惑「開心什麼」

空前崩跌！紐約原油-37.63美元作收 下跌逾300%！

金正恩手術命危？包括腦死在內謠言滿天飛

油市出現史上最慘的一天…美國石油公司可能倒掉數百家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。