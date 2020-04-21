CNN電視台此前援引一名美國政府內部「直接知情人士」消息稱，華盛頓正在密切監測相關情報，認為金正恩在手術後處於生命危險之中。

不過，韓國政府兩名內部消息人士對路透社否認了CNN的報導。韓國總統府則說，沒有發現朝鮮方面的反常動向。韓聯社更是引述青瓦台一名匿名官員稱，所謂金正恩病重的消息「不是真實的」。

中國共產黨對外聯絡部的一名官員也對路透社表示，中方消息源並不認為金正恩病危。中國外交部發言人耿爽則在每日新聞發布會上說，不知道這些傳言的消息源是什麼。

一名熟知美國政府內部涉朝鮮事務的權威消息源同樣對路透社表示，CNN有關金正恩生命垂危的報導值得質疑。還有一名美國政府的朝鮮半島問題專家也表示，任何有關金正恩的可靠消息，必然是高度機密的，因此不會如此輕易地洩露給媒體。

脫北者媒體：金正恩長年身體欠佳

由在韓「脫北者」經營的新聞媒體《每日北朝鮮》此前曾報導稱，金正恩是4月12日被收治住院的，幾個小時後就接受了心血管手術。該報稱，自從去年八月以來，金正恩的健康狀況就因長年大量吸煙、肥胖、過勞而惡化；接受手術治療後的金正恩正在金剛山的一處別墅內休養。

不論是CNN的報導還是《每日北朝鮮》的消息，都無法得到核實。

有關金正恩健康狀況的傳言，已經引發了外界對該國政局以及半島核問題談判前景的擔憂。此前，金正恩被認為牢牢掌控著朝鮮黨政軍大權，並主導著與美國的核問題談判。

金正恩病危的傳言出現後，韓元匯率下滑，可能受到朝鮮局勢影響的韓國企業股票也出現了下挫。

缺席重要活動

金正恩最近一次露臉是在4月11日，他主持了一次勞動黨會議，會上他的妹妹金與正被任命為勞動黨中央政治局候補委員，會議還要求采取更嚴格措施防範新冠肺炎。金正恩最後一次出現在朝鮮官方媒體文字報導中是在4月12日。當天，官媒報導稱，金正恩視察了一處空軍基地，觀摩了殲擊機訓練。4月14日，為慶祝第二天的金日成108周年誕辰，朝鮮軍方試射了多枚反艦導彈，戰鬥機也進行了對地導彈攻擊訓練。然而，卻沒有任何官方媒體報導金正恩本人出席這一重要紀念日的活動。正是這一反常的缺席，誘發了外界的猜測。

2014年，金正恩也曾消失過近6個星期，引發了外界的猜測。後來，韓國情報部門稱，金正恩消失是因為接受了一次切除腳踝囊腫的小手術。

文山/苗子/(路透社、法新社、韓聯社等)

【 本文章由德國之聲授權提供】