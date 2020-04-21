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青瓦台高層：沒有跡象顯示金正恩健康有恙
韓聯社引述南韓青瓦台21日就北韓國務委員會委員長金正恩健康出現問題的相關報導表示，截至目前尚未發現北韓內部有異常動靜。
青瓦台發言人姜珉碩當天向記者發送短信稱，就金正恩健康是否出現問題，目前我沒有可以提供的資訊。青瓦台高層官員在接受韓聯社電話採訪時表示，據其所知，金正恩與其親信目前停留在地方城市，沒有跡象顯示他身體有恙。
該官員說，北韓勞動黨、軍部和內閣均未出現進入緊急狀態的跡象，金正恩看似仍在正常活動。有人觀測金正恩可能停留在妙香山一帶，但該官員表示否定。然而，由於金正恩缺席15日太陽節參謁錦繡山太陽宮活動，青瓦台方面正在密切關注相關動向。
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