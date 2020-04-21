大赦國際：全球死刑執行數量減少

人權組織「大赦國際」稱，全球死刑執行數量降至10年來最低。據本周二（4月21日）公布的該組織有關死刑的年度報告，去年，共有657人分別在20個國家被處極刑，同比減少5%。根據該報告，沙特阿拉伯成為執行死刑數量明顯增加的負面例子。去年，沙特國內共有184人被處死，超過大赦國際有關該國年度死刑執行數量的歷年紀錄。該報告指出，伊拉克、南蘇丹和也門，死刑執行數量也有所增加。

大赦國際德國分部秘書長貝科（Markus N. Beeko）在評論這一報告時指出，「大赦國際憂慮地觀察到，2019年，若干國家處死了更多的人：在沙特，死刑也被有目的地用作鎮壓反對派人士的工具；在伊拉克，我們遺憾地觀察到，去年的執行死刑數量跳躍式增加。」

根據該報告，去年執行死刑數量最多的5個國家分別是中國、伊朗（至少251人）、沙特、伊拉克（至少100人）、埃及（至少32人）。大赦國際指出，去年，還有總共2307人分別在56個國家被判處死刑，比去年 減少224人。

有關中國，大赦國際每年只提供估計數，因為，北京政府不公布數字。該人權組織認為，中國每年有數千人被處死。

凝煉/達揚（德新社、天主教通訊社）

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