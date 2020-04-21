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艦隊疫情未卜 國防部今無人出席指揮中心記者會

長途跋涉求生計 南美難民成人球

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
志工給予步行到大都市的難民物資。(Photo by Cristal Montanez on Flicker under Creative Commons license)
志工給予步行到大都市的難民物資。(Photo by Cristal Montanez on Flicker under Creative Commons license)

全球新冠肺炎疫情未歇，委國難民走投無路。受到這波疫情衝擊，原本逃離到鄰國哥倫比亞委內瑞拉難民，不僅在當地餬口的工作機會沒有著落，更遭到哥國的驅離，許多人只好徒步設法走到大城市尋找機會，或再度冒險徒步返回家鄉。

委國難民雪上加霜

據《基督教廣播網》報導，估計從2015年起，已經有超過500萬名委內瑞拉人逃離自己家鄉，前往鄰國希望找到更好的工作改善家計。不過，受到這次全球新冠肺炎衝擊，許多難民在國外的處境已雪上加霜，例如許多委國難民為了生計，必須從哥國的庫庫塔，徒步走路到800公里外的首都波哥大，只希望再度找到一個溫飽的地方。

基督教慈福行動（Operation Blessing）代表崔維索表示，「多數難民必須走路爬坡數個小時，才能抵達比庫庫塔更大的城市。」因此，該組織已在沿路設置加水站，讓步行的難民在路上有乾淨的飲用水。

兩邊都不收留

一名準備返回委內瑞拉的難民愛斯坦嘉表示，許多人返國因為在外國已經沒有工作，他表示，「他們從租屋處把我們驅逐出去，我們沒有工作，甚至沒有辦法餵飽孩子。」目前委內瑞拉與哥倫比亞邊界已經關閉，因此返國的難民必須非法偷渡，外界目前尚不清楚委內瑞拉有多少人受到感染，但當地醫院傳出缺少肥皂與乾淨水。

據《英國衛報》報導，一名上週剛從哥倫比亞返回委國的民眾布理托，目前被收容在邊界的臨時中心，他表示，「政府說要幫助我們，結果都是謊言。他們對我們像是囚犯一樣。我們大概有500人，10~20人擠一間房間。」

聯合國難民署表示，相關單位正在勸阻在哥倫比亞的委內瑞拉不要返國，該組織代表莫克斯指出，以免擴散疫情，「因為在邊界已經沒有容量可以收容民眾。」

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難民 委內瑞拉 哥倫比亞

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