北韓王朝出現危機？ 金正恩接班人的三個可能選項

北韓最高領導人金正恩傳出手術後病危消息，引起各國密切關注，一旦真有意外發生，必然會在這個強人式的政權引發不小的動盪。今年36歲的金正恩年紀尚輕，掌權至今不過8年，可能不一定有足夠的時間安排接班人選，但或許還是能從以往稀少的新聞中找出幾個可能的選項。

十歲的長子

媒體曾經報導，金正恩和妻子李雪主共育有3名子女，2010年長子出生、2013年第二個子女可能是個女兒，第三胎則詳情不明。媒體表示，金正恩曾讓今年約10歲的長子接受訓練，要安排他成為北韓第四代領導人。如果由長子接班，等於繼承了金家的「白頭山血統」，應是最名正言順的選擇。

兄妹或其他金氏家族

雖說如此，10歲的年紀畢竟還是太小，那麼同樣屬於金氏家族，金正恩的兄弟姐妹們呢？

金正恩檯面上的兄妹有同父異母的大哥金正男、同父母的二哥金正哲、妹妹金與正。金正男2017年在馬來西亞被毒殺，一般相信是金正恩為鞏固權力所做。金正哲則一向低調，且許久未曾公開露面，目前去向不明。小妹金與正目前任中央政治局候補委員，在兩韓會談時穩健的台風和發言讓許多人印象深刻，從照片中她和其他人的互動推測，金與正具有一定的政治重要性。

另外，金正日的其他弟妹，也就是金正恩的姑姑和叔叔，以及其他的金氏旁系，也仍在政壇佔有一席之地。

高官重臣

另外一個可能性則是目前北韓政壇掌權的高官，但由於新聞封閉，我們對現今北韓的政治情勢並沒有辦法清楚了解。金正恩剛登大位時，曾有四位父親留下的「顧命大臣」輔佐，他們目前都遭貶職、或已失蹤。金正恩的姑丈張成澤曾握有極大權力，號稱領導人之下的「北韓第二人」，卻也在金正恩上任隔年遭到逮補並處決。

由此看來，金正恩為鞏固權力不擇手段，舊有權勢人物都遭清算，很有可能沒有人有足夠的能力一舉壓過所有人取得大位。