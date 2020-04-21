金正恩手術命危？包括腦死在內謠言滿天飛

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據知情的官員，美國正在研究有關北韓領導人金正恩手術後命危的情報。

金正恩最近錯過了4月15日祖父金日成誕辰的慶祝活動，那是北韓最重要的節日，以及4月14日北韓試射飛彈，官方對他的動向隻字未提，引發外界揣測他的健康狀態。

金正恩最後一次公開現身是在11日，參加執政黨朝鮮勞動黨的一場會議，呼籲「執行嚴格抗疫措施，徹查病毒滲透狀況」。

在CNN的報導之前，南韓網路新聞媒體先傳出，金正恩動過心血管手術後在度假地香山接受治療。稍後謠言滿天飛，部分美國媒體甚至揣測他可能腦死，但NBC新聞頻道指出此事尚無法證實，應是毫無根據的謠傳。

對美國來說，搜集北韓情報是出了名的難---那裡一直是美國情報部門最具挑戰性的目標之一。北韓嚴格控管領導人的相關訊息，金正恩在國內的地位幾乎是神祇，官方媒體的報導如果少了他，常會引發有關他健康的流言。由於北韓沒有新聞自由，講到領導階層經常是個黑洞，分析師高度仰賴檢視官方媒體訊息和政治宣傳影片，以尋找蛛絲馬跡。

曾任職中情局北韓部門副部長、現為傳統基金會資深研究員的克林納（Bruce Klingner）說：「最近有一些關於金正恩健康的謠言（吸煙、心臟和腦部）。如果金正恩住院，這能解釋他為什麼沒出席4月15日的慶祝活動。但是，多年來，關於金正恩或者他父親健康的不實謠言很多。我們拭目以待。」

截至目前，美國國家安全會議、國家情報總監辦公室、中央情報局和國務院都未發表評論。南韓青瓦台表示，未偵測到任何有關金正恩的特殊徵狀。