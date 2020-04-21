疫情為重！以色列總理內唐亞胡 與政敵同意籌組聯合政府

以色列總理內唐亞胡與政治對手、中間派藍白黨領導人甘茨20日就成立緊急聯合政府簽署協議，以因應新冠肺炎危機。

內唐亞胡在推特上說，「我承諾這個全國緊急政府將採取行動，拯救以色列公民的生命和生計」。甘茨則強調，這項協議使以色列免於舉行第四次大選，全力抗疫，並照顧所有以色列公民。

根據這項為期三年的協議，內唐亞胡在聯合政府中首先擔任總理，為期18個月，甘茨任副總理兼國防部長；待內唐亞胡結束總理任期後，甘茨接替總理一職，內唐亞胡任副總理。

根據協議，以色列國會在未來六個月內，僅會提出抗疫相關法案。此外，聯合政府首先由32名部長組成，之後會擴大到36名部長，另外還有16名副部長，將成為以色列史上規模最大的一屆政府。

以色列從去年4月開始至今，已先後舉行三次大選，但黨派分歧嚴重導致組閣屢屢失敗。不過，政治僵局卻因新冠肺炎有所突破。內唐亞胡以攜手抗疫為由，上月跟藍白黨展開談判，籌組臨時聯合政府。

截至目前，以色列衛生部已通報逾1萬3700例新冠肺炎確診病例，逾177人喪生。

英國BBC報導，該協議象徵以色列政治史上最動盪的時期之一劃下句點，這對遭到刑事指控的內唐亞胡來說是場勝利，因為他仍然在任總理一職。

甘茨過去的前盟友則指責他背叛，甘茨曾誓言不會加入內唐亞胡陣營，但他上個月表示，現在是非常時期，必須做出不尋常的決定。