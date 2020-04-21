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美股期指轉跌…韓股率亞股拉大跌幅 傳金正日手術後命危

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
金正日3月17日在當地醫院動土典禮致詞。美聯社
金正日3月17日在當地醫院動土典禮致詞。美聯社

美股期指今天早盤轉跌，亞洲股市也拉大跌幅，美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國正在監測北韓領導人金正恩手術後命危的情報。彭博也引述美國情報單位報導，金正恩命危。

美股期指轉跌，標普500指數期指跌0.5%，道瓊工業指數期指跌逾150點。南韓Kospi指數拉大跌幅為2.3%，日本東證股價指數（Topix）跌0.8%，連台灣加權股價指數也受波及，大跌187點。

韓元兌美元應聲重貶1.4%報1,237.90。

金正恩最近錯過了他的祖父金日成誕辰4月15日的慶祝活動，引發外界揣測他的健康狀態。他在四天前的一場政府會議中曾經現身。

金正恩 美股 北韓

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