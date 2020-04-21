美股期指轉跌…韓股率亞股拉大跌幅 傳金正日手術後命危

13萬人染疫、將近1萬人死亡的紐約市，在過去幾個星期裡接獲了各方的急救動員，甚至城市地標「中央公園」都蓋起了防疫野戰醫院。但近期美國媒體紛紛報導，中央公園裡幫忙救人的基督慈善團體「撒馬利亞救援會」，在招募防疫團醫護與照護志工時，竟然要求加入者必須誦讀並簽署「唯一認同婚姻一男一女」的信仰承諾書——此一消息在紐約政壇引發巨大爭辯：部分意見強調危機當頭，不該再細分價值對立？但另一部分意見卻認為，這種趁人之危偷渡價值理念，才最駭人噁心？

2020-04-21 08:30