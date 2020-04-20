聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳俄軍染疫 數千官兵隔離
俄國國防部20日說，已下令參加紅場閱兵預演的數以千計官兵隔離兩周。
莫斯科紅場閱兵原定5月9日舉行，紀念蘇聯在二次世界大戰勝利75周年，預計有1萬5000官兵參與，目的是展現俄國的軍力和外交實力，不過為了防堵新冠肺炎疫情擴散，俄國總統普亭上周宣布閱兵延期，時間未定。
電視畫面顯示，本月稍早數以千計官兵在莫斯科郊區預演時，一個挨著一個踢正步，沒有證據顯示他們保持社交距離和戴口罩。
國防部說，所有參加莫斯科預演的官兵，將送回全國各地永久駐防地隔離兩周。國防部並未說明隔離是單純的預防措施，還是有人染疫後的補救措施，也未說明是否有官兵身體不適接受觀察，只說載運官兵回駐防地的所有軍車、火車和飛機都要消毒。
路透根據俄國媒體報導，參加預演的官兵中已有人染疫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言