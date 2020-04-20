傳俄軍染疫 數千官兵隔離

俄國國防部20日說，已下令參加紅場閱兵預演的數以千計官兵隔離兩周。

莫斯科紅場閱兵原定5月9日舉行，紀念蘇聯在二次世界大戰勝利75周年，預計有1萬5000官兵參與，目的是展現俄國的軍力和外交實力，不過為了防堵新冠肺炎疫情擴散，俄國總統普亭上周宣布閱兵延期，時間未定。

電視畫面顯示，本月稍早數以千計官兵在莫斯科郊區預演時，一個挨著一個踢正步，沒有證據顯示他們保持社交距離和戴口罩。

國防部說，所有參加莫斯科預演的官兵，將送回全國各地永久駐防地隔離兩周。國防部並未說明隔離是單純的預防措施，還是有人染疫後的補救措施，也未說明是否有官兵身體不適接受觀察，只說載運官兵回駐防地的所有軍車、火車和飛機都要消毒。

路透根據俄國媒體報導，參加預演的官兵中已有人染疫。