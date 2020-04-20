快訊

警「踹頭」惹議：私刑或正義？讚聲下的法治國危機

敦睦艦確診官兵波及 八大壽險公司有近500名員工受影響

疫情重創全球花卉需求 泰國幾百萬株蘭花被棄如敝屣

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
在新冠肺炎疫情重創泰國觀光業之際，本地蘭花產業也遭池魚之殃。路透
在新冠肺炎疫情重創泰國觀光業之際，本地蘭花產業也遭池魚之殃。路透

新冠肺炎疫情重創泰國觀光業之際，本地蘭花產業也遭池魚之殃；蘭花在泰國被視為熱情款待的象徵。

從泰國蘭花、荷蘭鬱金香到肯亞玫瑰，全球鮮花需求急遽下滑，原因是全球企業和旅館暫停營業，且消費者待在家裡。

泰國蘭花花園企業協會副總裁宋彭表示，每日有幾百萬株蘭花遭剪下和丟棄，因為根本找不到買家；這些蘭花以往用於裝飾旅館和餐廳，以及活動布置。

宋彭說：「我們幾乎找不到買家，即使想出口蘭花也辦不到，因為以往載運花卉的多數客機都已取消。」他預估，蘭花需求已銳減95%。

產自泰國的蘭花有逾半數出口到世界各地，這個全球花卉產業價值上億美元。不只是蘭花出口商身陷困境，泰國的蘭花內需也大幅下滑，因占該國五分之一經濟產值的觀光業陷入停滯。

員工數合計達5萬人的泰國蘭花種植業者和出口商，正聚焦於維持蘭花栽培場的營運，同時等待買家上門。

泰國 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

泰國疫情趨緩 政府考慮鬆綁商業活動禁令

泰國新增27確診 連續3天無新增死亡病例

相關新聞

新加坡總理夫人臉書貼文「嘻嘻嘻」 網疑惑「開心什麼」

新加坡總理夫人何晶20日晚間發布謎樣文章，她先在2小時內轉發70篇貼文，再發文寫出大量的「嘻嘻（Heehee）」，讓網友...

英相強生：若太快取消封鎖限制 恐導致第二波疫情爆發

英國泰晤士報報導，英相強生在17日會見外交大臣拉布與幕僚時，對於解除封鎖措施一事表現出非常謹慎的態度。強生擔心，過早解除...

傳俄軍染疫 數千官兵隔離

俄國國防部20日說，已下令參加紅場閱兵預演的數以千計官兵隔離兩周。

印度防外國「機會主義收購」 中領館稱歧視

印度工業和國內貿易促進部4月17日發文，要求所有“與印度有陸地接壤的國家”對印投資必須經過新德裡審批，變更現有外國投資的印度企業所有權也需要獲得政府批准。

聯合國籲全球停火 僅美、俄拒絕提議

聯合國秘書長古特瑞斯日前呼籲，全球武裝衝突的地區應立即停火，但美國和俄羅斯卻始終拒絕此議！美國考量的是，一旦停火將會中斷反恐行動，譬如中東的伊斯蘭國；俄羅斯則是不願停止對敘利亞政府軍和利比亞的武裝團體的支援。而伊斯蘭國近來也宣稱，應在「十字軍國家」被疫情弄得焦頭爛額時，趁火打劫。 美憂反恐行動中斷

慷慨！德國幫外國新冠肺炎病患付醫療費

德國衛生部長史巴恩20日說，德國為了表達善意，將為來自歐盟其他成員國、在德國境內治療的新冠肺炎病患支付醫療費用。

巴西總統追隨者希望軍隊介入 取締禁足令

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的許多支持者走上街頭，抗議該國多省針對新冠疫情實行的禁足令以及關閉商店的措施。

傳教廷安排教宗訪問大陸 首站武漢

中央社報導，義大利一份政論雜誌驚爆，教廷國務院長帕洛林正秘密安排教宗訪問中國大陸，首站武漢。報導指友中的義國政府積極促成...

「夢遊38天走向災難」英相疫情初期缺席五場危機會議

英國周日泰晤士報在一篇題為「英國夢遊38天走向災難」的報導中說，在新冠肺炎疫情爆發初期，英國首相強生為個人生活而煩惱，並...

義政府無暇管控 黑道趁「疫」擴張

疫情讓政府忙到焦頭爛額，使黑道更加猖獗！義大利因為疫情而全國封城，但當地黑道無視政府封鎖，反而抓住民眾生活需求軟肋，透過生活物資、地下錢莊等方式擴大勢力，連政府都無可奈何，這也讓想推行紓困的義大利被各國質疑，紓困的錢最後都會流到黑道手上，但義大利黑幫作家指出，問題不只在義大利，歐洲其他地方也有。

迪士尼、百思買 10萬員工放無薪假 只留保險

新冠肺炎疫情重創全球經濟，失業人口也不斷攀升，本周末迪士尼(Disney)、全美最大電子零售商百思買(Best Buy)、以及二手車零售商CarMax皆傳出，疫情期間為控制開銷而陸續強制關閉部分營業單位，導致10萬名以上的員工因此失業。

影／義大利威尼斯水都變空城 運河河水恢復清澈

新冠肺炎重創全球觀光旅遊業。在歐盟全境封鎖之後，各國原本擠滿遊客的熱門景點，現在卻是冷冷清清宛若空城。就連義大利水都威尼...

熱門新聞

韓男大方摟女友上綜藝節目 遭前妻踢爆對方是小三

影／日人好市多瘋搶口罩畫面曝光 大批民眾如「喪屍」推擠

加拿大30年來最嚴重屠殺事件…槍手扮警察大開殺戒 女警殉職逾13死

加拿大爆發重大槍擊案 警方稱至少10人喪命

開放沙灘公園湧數千人、確診單日最高紀錄 「佛州白癡」登美熱搜第一名

油價續崩！美國原油期貨重挫逾31% 摜破每桶13美元大關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。