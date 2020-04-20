疫情重創全球花卉需求 泰國幾百萬株蘭花被棄如敝屣

在新冠肺炎疫情重創泰國觀光業之際，本地蘭花產業也遭池魚之殃；蘭花在泰國被視為熱情款待的象徵。

從泰國蘭花、荷蘭鬱金香到肯亞玫瑰，全球鮮花需求急遽下滑，原因是全球企業和旅館暫停營業，且消費者待在家裡。

泰國蘭花花園企業協會副總裁宋彭表示，每日有幾百萬株蘭花遭剪下和丟棄，因為根本找不到買家；這些蘭花以往用於裝飾旅館和餐廳，以及活動布置。

宋彭說：「我們幾乎找不到買家，即使想出口蘭花也辦不到，因為以往載運花卉的多數客機都已取消。」他預估，蘭花需求已銳減95%。

產自泰國的蘭花有逾半數出口到世界各地，這個全球花卉產業價值上億美元。不只是蘭花出口商身陷困境，泰國的蘭花內需也大幅下滑，因占該國五分之一經濟產值的觀光業陷入停滯。

員工數合計達5萬人的泰國蘭花種植業者和出口商，正聚焦於維持蘭花栽培場的營運，同時等待買家上門。