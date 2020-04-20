印度防外國「機會主義收購」 中領館稱歧視

印度工業和國內貿易促進部4月17日發文，要求所有“與印度有陸地接壤的國家”對印投資必須經過新德裡審批，變更現有外國投資的印度企業所有權也需要獲得政府批准。印度政府表示，投資規則的變更旨在遏制疫情期間的“機會主義收購”。聲明中沒有直接提到中國。

此前，除電信、國防、安全等16個關鍵領域外，包括中國在內的外國投資者均可以對印度進行直接投資。不過，對來自孟加拉國和巴基斯坦的投資，印度早就有需經新德裡審批的限制。而其他與印度陸地接壤的國家裡，不丹、尼泊爾和緬甸基本沒有能力對印度企業進行收購。

路透社報道指出，隨著疫情全球爆發以及各國采取封城措施，印度股市從2月15日以來已經下跌25%。”《印度斯坦時報》發表評論說，印度擔心中國在擺脫疫情後經濟快速恢復，屆時將對印度本土企業構成惡意收購威脅。不過，該評論也認為，外國資本對印度經濟成功至關重要。

中印關系倒退？

本周一，中國駐印度使館發言人嵇蓉參贊對印度調整投資政策發表聲明說，截至2019年12月，中國在印累計投資已超80億美元，遠遠超過印度其他幾個陸上接壤國家在印投資額總和。聲明寫道，“印方針對特定國家投資者增設障礙，不僅違背WTO非歧視性原則，與貿易及投資自由化、便利化大方向背道而馳，更不符合G20領導人和貿易部長關於保障自由、公平、非歧視、透明、可預期和穩定的貿易投資環境並保持市場開放的共識。企業會根據市場原則作出選擇。希望印方改變相關歧視性做法，對各國來印投資企業一視同仁，營造一個開放、公平、公正的營商環境。”

去年10月，習近平訪問印度時受到隆重歡迎，被視為是中印兩國為開啟新的貿易和戰略關系鋪平道路。印度目前對投資政策的修改可能會讓這一努力受挫。據路透社報道，Trilegal律所合伙人Nikhil Narendran表示，“印度政府顯然感到對中國的注資缺少檢查，會對印度的資產所有權產生巨大影響。”他同時表示，這也可能會讓印度初創企業難以籌集到資金。

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目前，澳大利亞、德國等國也采取了類似措施。澳大利亞稱，在疫情期間，所有外國投資都將由一個委員會進行評估，以防止企業資產被甩賣。北約和歐盟官員最近也警告多國政府，要嚴防北京可能對重要基礎設施展開的收購行為。

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