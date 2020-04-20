新加坡總理夫人臉書貼文「嘻嘻嘻」 網疑惑「開心什麼」

新加坡總理夫人何晶20日晚間發布謎樣文章，她先在2小時內轉發70篇貼文，再發文寫出大量的「嘻嘻（Heehee）」，讓網友疑惑「在開心什麼」？

何晶寫道：「嘻嘻，嘻嘻，嘻嘻嘻！嘻嘻，嘻嘻，嘻嘻嘻！嗨嗨嗨！嘻嘻，嘻嘻，嘻嘻，嘻嘻嘻！大笑！說真的，夥計們，這個世界有時候非常可笑！嘻嘻，嘻嘻嘻，嘻嘻嘻，等會我倒在地上大笑！」

何晶從今天下午5點24分至晚間7點3分發出謎樣文止，不到2小時內轉發新聞共70篇。何晶上次以謎樣的「呃」評價台灣贈送星國口罩後，也大量轉發新聞，試圖用洗版的方式讓爭議貼文「沉底」，但她目前沒有說明此次的發文動機。

何晶突如其來的發文令不少網友摸不著頭緒，有網友留言說「妳應該戴個口罩，現在妳可能被感染了」。