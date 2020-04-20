英相強生：若太快取消封鎖限制 恐導致第二波疫情爆發
英國泰晤士報報導，英相強生在17日會見外交大臣拉布與幕僚時，對於解除封鎖措施一事表現出非常謹慎的態度。強生擔心，過早解除限制恐導致第二波疫情爆發，並因此被迫再度祭出封鎖措施，對民眾健康和經濟造成重大損失。
一位政府消息人士說：「我們急著取消措施的想法是行不通的。若傳播率大幅上升，我們將不得不再次進行更嚴格的封鎖。」
一位唐寧街十號消息人士20日在被BBC問到上述報導時也透露，強生很擔心太快取消限制，英國將出現第二波疫情。
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