慷慨！德國幫外國新冠肺炎病患付醫療費
德國衛生部長史巴恩20日說，德國為了表達善意，將為來自歐盟其他成員國、在德國境內治療的新冠肺炎病患支付醫療費用。
有200多名來自歐盟其他國家的新冠肺炎重症者，在德國加護病房治療，目前為止總費用為2000萬歐元（約台幣6.5億元）。
德國疫情不如其他歐盟國家嚴重，所以接納了一些外國病患，幫助其他國家緩解醫療體系的壓力，主要是法國和義大利。
史巴恩在討論疫情的內閣會議開始前說：「德國會幫這些病患付醫療費，展現歐盟團結精神，如果有需要，德國還能接納更多。」
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