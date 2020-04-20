慷慨！德國幫外國新冠肺炎病患付醫療費

疫情讓政府忙到焦頭爛額，使黑道更加猖獗！義大利因為疫情而全國封城，但當地黑道無視政府封鎖，反而抓住民眾生活需求軟肋，透過生活物資、地下錢莊等方式擴大勢力，連政府都無可奈何，這也讓想推行紓困的義大利被各國質疑，紓困的錢最後都會流到黑道手上，但義大利黑幫作家指出，問題不只在義大利，歐洲其他地方也有。

2020-04-20 16:04