聯合國籲全球停火 僅美、俄拒絕提議

聯合國秘書長古特瑞斯日前呼籲，全球武裝衝突的地區應立即停火，但美國和俄羅斯卻始終拒絕此議！美國考量的是，一旦停火將會中斷反恐行動，譬如中東的伊斯蘭國；俄羅斯則是不願停止對敘利亞政府軍和利比亞的武裝團體的支援。而伊斯蘭國近來也宣稱，應在「十字軍國家」被疫情弄得焦頭爛額時，趁火打劫。

美憂反恐行動中斷

根據《UN News》報導，聯合國秘書長古特瑞斯3月時呼籲，全球處於武裝衝突的地區應立即停火，「病毒的肆虐凸顯出戰爭的愚蠢」。儘管獲得英國、法國、德國等超過50國、甚至教宗的響應，但兩強國美國和俄羅斯卻始終拒絕這項提議。

《CNN》報導，為了打破僵局，法國總統馬克宏16日在聯合國安理會提出決議草案呼應古特瑞斯，並試圖說服美國和俄羅斯支持，不過草案中仍容許各成員國自行決定的例外情況，並沒有普世的約束力。

《衛報》指出，美國考量的是，一旦停火將會打斷反恐行動，譬如中東的伊斯蘭國和伊拉克的親伊朗民兵。至於俄羅斯則是不願中斷對敘利亞政府軍和利比亞的武裝團體的支援。

ISIS恐趁火打劫

對此，聯合國兒童基金會執行董事福爾17日呼籲，有 2.5億的兒童處在戰火與病毒之中，急需立即停火以對抗疫情。英國外交大臣拉布也表示，我們必須為了生命團結起來對抗新冠肺炎。儘管美國駐聯合國大使克拉夫特，日前表達對馬克宏草案的支持，但國務院發言人歐塔加思卻強調，美國仍會繼續對抗恐怖主義。

伊斯蘭國近來也宣稱，應在「十字軍國家」被疫情搞得焦頭爛額時趁機襲擊。而美國和阿富汗塔利班簽署的和平協議，受到疫情的衝擊，也出現生變的跡象。

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