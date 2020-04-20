巴西總統追隨者希望軍隊介入 取締禁足令

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的許多支持者走上街頭，抗議該國多省針對新冠疫情實行的禁足令以及關閉商店的措施。

波索納洛總統對聚集在首都巴西利亞軍隊總部外的示威者說：“你們必須為你們的國家而奮鬥。”這位右翼民粹主義總統表示：“我來這裡是因為我相信你們在這裡，因為你們相信巴西”。這位軍人出身，現年65歲的巴西總統表示，他將為巴西的民主與自由而奮鬥。

渴望專制統治

示威者揮舞著巴西國旗並高喊：“關閉國會”，“關閉最高法院”。橫幅上寫著：“在波索納洛執政期間的軍事干預”。此外，參加集會者還要求重新啟動“ AI-5”法規。在1964-1985年的巴西軍事獨裁時期，該法規曾被用來鎮壓政府異議人士和反對派議員。巴西總統波索納洛堅信新冠病毒引起的肺炎只是一種“輕度流感。”他將全球範圍內開展的抗擊病毒鬥爭稱為“歇斯底裡”。直到上周四（4月16日），波索納洛才釋放了深受民眾歡迎的衛生部長曼達塔（Luiz Henrique Mandetta）。盡管總統反對，但是這位衛生部長仍堅持在疫情期間實施嚴格的禁足措施。

巴西是拉丁美洲感染冠狀病毒人數最多的國家。迄今已經有大約39000人感染了病毒，導致2400多人死亡。

李京慧 / 達揚（德新社，法新社）

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