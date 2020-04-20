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義政府無暇管控 黑道趁「疫」擴張

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
義大利黑幫趁政府因疫情分神緣故，趁機壯大勢力，造成地方治安危機。（Photo on wikipedia）
義大利黑幫趁政府因疫情分神緣故，趁機壯大勢力，造成地方治安危機。（Photo on wikipedia）

疫情讓政府忙到焦頭爛額，使黑道更加猖獗！義大利因為疫情而全國封城，但當地黑道無視政府封鎖，反而抓住民眾生活需求軟肋，透過生活物資、地下錢莊等方式擴大勢力，連政府都無可奈何，這也讓想推行紓困的義大利被各國質疑，紓困的錢最後都會流到黑道手上，但義大利黑幫作家指出，問題不只在義大利，歐洲其他地方也有。

黑道取代政府功能

根據《CNN》報導，西西里島的反黑幫委員會主席法瑪無奈表示，義大利當局因為疫情緣故禁止葬禮等大型群聚活動舉辦，但當地的黑幫卻無視禁令，照樣幫他們最近過世的其中一個幹部舉辦大規模葬禮，但官方卻因為疫情的緣故無力制裁，這根本是「國家級醜聞」。

CNN在當地詢問資深官員與記者時發現，當地黑道已經不是傳統走私毒品的類型，而是經營合法事業，有可能整個鎮的加油站、客運、雜貨店都是屬於黑道的。而且因為疫情的緣故很多人家裡物資缺乏、沒有工作，黑道可以提供生活物品、資金，民眾、企業逐漸被吸收，黑道的勢力範圍就愈來愈大。

觀光、餐飲業受害深

義大利警政署長加百利坦言，黑道已經變成實體經濟的一部分，雖然過去也有這樣的行為，但隨著疫情爆發，地方被黑道吸收的速度比以往更快，而且黑道有能力繞過銀行進行大筆現金移動，他們反而比政府能更快借錢給瀕臨倒閉的公司，之後的劇本往往是公司還不起高利貸遭到收購，餐廳、旅館業都是容易被瞄準的行業。

根據《衛報》報導，尤其是在南義大利的黑道問題更加嚴重，這也讓在疫情中受挫甚深的義大利在表達希望歐盟設立「病毒債券」時遭到德國反對，認為這些錢都會進到黑幫口袋，但是了解黑幫的義大利作家薩維亞諾也說，德國黑幫的問題也很嚴重，「只是因為他們比較少出來械鬥，威脅沒有那麼明顯。」

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