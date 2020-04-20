迪士尼、百思買 10萬員工放無薪假 只留保險

新冠肺炎疫情重創全球經濟，失業人口也不斷攀升，本周末迪士尼(Disney)、全美最大電子零售商百思買(Best Buy)、以及二手車零售商CarMax皆傳出，疫情期間為控制開銷而陸續強制關閉部分營業單位，導致10萬名以上的員工因此失業。

擁有「地球上最夢幻的地方」之稱的迪士尼，在19日傳出因關閉佛羅里達州奧蘭多的「迪士尼世界」遊樂園，其中的飯店和購物商城等也暫時歇業，共有4萬3000名被迫放無薪假；迪士尼企業在佛州有超過7萬4000名員工，因此這次的「無薪假」對佛州經濟無疑是一項巨大的打擊。

號稱全美最大的電子零售百貨，全國累積共有12萬5000名員工的百思買，也在同日傳出有5萬1000名時薪員工被強制放無薪假，但其中大部分為兼職員工。

儘管如此，被放無薪假的百思買員工仍可在未來三個月內享有公司提供的健保福利，百思買的總裁巴里(Corie Barry)表示：「現在的情況看來仍有許多未知數，目前我們採取的措施都是為了確保讓我們的顧客在未來，即使在家中仍享有服務的必要措施。」

據傳，稱霸紐約市的漢堡連鎖店「Shake Shack」於4月10日，透過聯邦政府的薪資保護貸款計畫(Paycheck Protection Program)，申請獲得1000萬元的貸款，卻在17日宣布讓1000名員工放無薪假，引發外界譁然。

Shake Shack稱，雖然今年1月和2月的營收符合預期，營業額達到1億4300萬，和去年同一時間相比增加1000萬，但自從疫情爆發後業績就開始一落千丈；該公司表示，他們已經能預估未來疫情的影響將會非常劇烈，年度業績將會下滑28.5個百分點。