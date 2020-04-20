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影／義大利威尼斯水都變空城 運河河水恢復清澈
新冠肺炎重創全球觀光旅遊業。在歐盟全境封鎖之後，各國原本擠滿遊客的熱門景點，現在卻是冷冷清清宛若空城。就連義大利水都威尼斯的傳統觀光景點都空無一人。
18日釋出的一段無人機影片顯示，位於威尼斯的聖馬爾谷聖殿宗主教座堂是當地最具標誌性的觀光景點，但在義大利的封鎖令下，平常到處都是遊客的教堂周圍街道竟空無一人。
今年2月8日，傳統威尼斯狂歡節揭開序幕，世界各地遊客蜂擁而至。但就在2月23日，義大利的疫情迅速擴散，政府當局隨即決定提前2天結束所有狂歡節的活動，並同時關閉博物館等公共場所。
多年以來，觀光客大量的水上活動，讓威尼斯運河的水質混濁不堪。現在雖然街道和廣場空空蕩蕩，水上的貢多拉船也等不到客人，但是河水恢復清澈，有時還可見到魚兒悠游，此情此景，讓當地居民大為感嘆。
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