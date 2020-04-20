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影響輿論、激勵人心 社群媒體更活躍

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
在因為疫情造成的大隔離時代下，社群媒體成為人與人以及國與國之間的重要溝通媒介。（photo by Wallpaper Flare, used under CC license）
在因為疫情造成的大隔離時代下，社群媒體成為人與人以及國與國之間的重要溝通媒介。（photo by Wallpaper Flare, used under CC license）

社群媒體就像人性之鏡，同時反映出正面和反面。」新冠疫情衝擊全球，多國政府都設下居家隔離、保持社交距離的規定，人群之間的互動場域開始轉移至社交平台上，除了出現許多居家活動以連結人心之外，國家也將社群媒體當成影響國際輿論的工具，呈現出社群媒體在疫情下多面向的功能。

影響國際輿論的工具

澳洲《新日報》的報導指出，根據澳洲戰略政策研究所的國際網路政策中心的最新研究發現，政府會利用臉書和推特等平台，在網路上帶動輿論風向，以取得策略上的利益。例如，中國的外交相關推文多強調國家對疫情的控制、經濟的復甦以及對國際社會的參與，以平衡西方媒體對中國的攻擊。

此外，國際網路政策中心指出，中國社群媒體會利用假訊息策略來影響輿論，例如先前世界衛生組織秘書長譚德塞指控台灣對他種族歧視時，一群乍看是台灣網民的帳號紛紛用「向譚德塞道歉」的標籤在推特上發文，但經過該研究的統計分析後指出，其中約60％的貼文，都是先以簡體中文推文，再轉成繁體中文顯示。

俄羅斯也被指出，使用類似的策略來指責西方國家的防疫缺失，例如運用社群媒體放大檢視，法國科學家先前表示新冠肺炎的疫苗應該要在非洲測試的爭議言論，來加深西方與非洲的緊張情緒。

各式居家挑戰活動

雖然社群網站儼然成為國際輿論的戰場，但這些平台也是連結全球人民的重要媒介。根據《德國之聲》的報導，社群媒體上近來流行各種「居家挑戰」相關的標籤，例如用衛生紙卷當足球踢、讓阿根廷球星梅西也一同響應的「衛生紙挑戰」，以及由美國蓋蒂博物館發起、利用家具排成歷史名畫的「蓋蒂博物館挑戰」。

此外，也有許多創意的防疫貼文出現在社群平台上，例如用詼諧舞蹈動作宣導戴口罩、常洗手的影片，展現出社群平台除了因假訊息被詬病外，也帶有正向的功能。媒體心理專家狄恩林表示，這些網上活動「鼓勵人保持創意、保持活動，做一些不一樣的事情，也為他人的生活帶來一點曙光。」

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社群媒體 衛生紙 疫情

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