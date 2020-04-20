非洲自推防疫科技 疫情地圖風險分級

等不到他國援助，非洲人自行運用科技防疫！在上週WHO舉辦科技防疫黑客松大賽中，迦納的團隊研發出一套疫情地圖，不僅能呈現案例的數量，還可依據風險程度進行分級。辛巴威的新創企業也推出一套APP，顧客只要在APP下單生鮮食品，外送員便會騎著摩托車挨家挨戶將貨品送到手中，以減少市場的人潮。

防疫科技分級分流

根據《德國之聲》報導，在WHO上周舉辦的「國際COVID-19科技防疫黑客松大賽」中，來自迦納的獲獎團隊開發出一套類似約翰霍普金斯大學的疫情地圖，不僅呈現案例的數量，還依據風險程度進行分級，以供各國政府參考。奈及利亞的健康資訊平台Wellvis，也開發出一套簡易評估APP，民眾可根據症狀和接觸史評估感染的風險，以達到醫療院所分流的目的。

南非政府也利用WhatsApp上的聊天機器人，回答民眾關於新冠肺炎的常見問題，目前已有超過700萬人使用，另為了遏止假消息的散播，2位開普敦大學的畢業生開發出APP，集中疫情的正確資訊。迦納的新創企業「紅鳥」推出的APP，也讓民眾即時回報症狀，避免前往醫院增加感染風險。

外送生鮮減人潮

近來非洲各國紛紛實施封城，卻中斷傳統市場的物流，民眾恐面臨斷炊之苦。辛巴威的新創企業「盒中的生鮮」，只要在APP上下單，外送員便會騎著摩托車，從產地挨家挨戶送到顧客手中。在烏干達，慈善組織「社會變革機構」也推出類似的APP，以減少市場的人潮。

《半島電視台》報導，肯亞、盧安達和迦納的電信業者也移除小額行動支付的手續費，讓民眾少使用鈔票或硬幣，減少病毒傳播的機會。

此外，由於非洲的呼吸器嚴重短缺，大多數國家自顧不暇無餘力捐贈，所以不得不自製呼吸器。烏干達、迦納、奈及利亞和南非的政府、學術機構、汽車廠和非營利組織同心協力製造呼吸器，其中南非預計在6月底可達到1萬的產量。

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