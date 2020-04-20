救經濟！德國損失300億歐元 先讓小商家復工

歐洲部分國家開始放寬疫情限制措施，德國就准許部分小商家20日起恢復營業，是率先重啟經濟活動的歐洲國家之一。德國從3月22日實施社交距離等防疫措施以來，零售業估計損失達300億歐元（約327億美元），許多被迫暫時停業的商家已瀕臨倒閉。

德國政府允許店鋪面積小於800平方公尺的商家20日起恢復營業，汽車銷售門市、自行車商店、書店等也獲准開張，但酒吧、餐館、健身房和大型商店仍需關閉。一些大型賣場對此不滿，一家連鎖百貨還向法院提告。德國經濟部長阿特麥爾表示能理解大型商家的不滿，但恢復經濟活動仍需考量疫情，「小商家銀彈較少，較難維持生存」。

不過，德國的聯邦體制意味各邦的作法仍有差異。巴伐利亞邦因病故病例最多，商家最快27日才能營業，但在一些疫情較緩和的邦，家具大賣場都將獲准營業。

德國確診超過14萬4000例，4500多人死亡，和其他歐洲國家相比病故率低，且德國現在每天康復人數已比新增確診人數多。

大舉抽樣檢測 目標全國普篩

德國本月初在最早爆發疫情的慕尼黑啟動大規模抽樣抗體檢測，隨機抽樣3000戶居民，為大約4500人採集血液樣本，全面清查無症狀感染者的比率。德國是全球第一個進行大規模檢測的民主大國，也是第一個用科學方法來重啟經濟的大國。

紐約時報報導，當前德國目標是在未來幾個月對全國所有人進行抗體採樣，了解病毒深入社會程度、致命程度以及人體免疫是否正在形成。德國自己生產高質量檢驗試劑，已進行大規模普篩，每天檢測約12萬人。

西國擬放寬對孩童限制

此外，西班牙也將從27日起放寬限制，讓孩童可以出門透透氣。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）18日表示，將要求國會同意，再延長封城令15天至5月9日，但考慮放寬對孩童的限制，27日後能有限制地外出。

西班牙已開始放寬3月14日實施的嚴格封城令，本周開放包括製造業等經濟產業復工。但大部分民眾除了外出購買食物及必需品外，其餘時間仍須留在家中。阿爾巴尼亞也將從20日起恢復礦產、煉油作業，並讓小商家恢復營業。