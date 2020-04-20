美、伊海軍頻挑釁 戰勢恐一觸即發

美、伊氣氛緊張，波斯灣恐爆發戰爭？伊朗海軍近日控訴美國想在波斯灣發動戰爭，而美國海軍也警告伊朗不要再騷擾經過的商船，雙方在波斯灣的衝突態勢升溫。美國曾在1月擊斃伊朗軍方第2號人物蘇雷曼尼，並持續對伊朗進行經濟制裁，讓伊朗在疫情蔓延下無法獲得國際紓困，雙方的對立令專家憂心擦槍走火。

雙方海軍互挑釁

根據《英國廣播電台》報導，伊朗革命衛隊的海軍日前控告美國想要用「電影般的情節」，利用小衝突趁機攻打伊朗，但美軍反駁伊朗海軍不斷騷擾他們至少6次了，一直挑釁經過的商船。雙方都認為彼此在騷擾對方，伊朗軍方還指控是美軍不讓伊朗船艦通行，如果因此發生意外，革命衛隊會「迅速」執行任務。

波斯灣近年來一直是國際擔心的戰爭熱區。美國自2018年退出核協議後，對伊朗實行經濟制裁，對此伊朗也毫不示弱，對於通過波灣外的荷姆茲海峽的油輪不斷騷擾，去年因為油輪在直布羅陀海峽被英國阻擋不能通過，伊朗還扣押了一艘英國油輪。美國也指控伊朗襲擊沙烏地的油槽，但伊朗否認。

美伊關係緊繃

美軍1月還在伊拉克擊斃了伊朗軍方大將蘇雷曼尼，讓伊朗怒不可遏，用飛彈摧毀美軍基地，還聲稱擊毀多架美軍無人機。美國因此不願取消對伊朗的經濟制裁，讓伊朗在新冠肺炎爆發時，國內經濟原本已經被制裁拖累，加上低油價也讓以石油出口為主的伊朗財政收入大幅減少，讓抗疫更顯雪上加霜。

《每日郵報》報導，伊朗軍方在蘇曼尼被炸死後，馬上買了3台長續航力的無人轟炸機，意圖對中東美軍造成更多威脅。但伊朗官方也辯稱，是美軍在波斯灣增加艦隊部署，他們需要有所準備。

《半島電視台》提到，美國還不顧聯合國官員呼籲解除對伊朗制裁的建議，以「涉嫌資助恐怖主義」為由，又凍結了伊朗一些公司與有力人士的的海外資產，讓伊朗官方非常不滿。雖然新冠肺炎疫情蔓延，各國忙著抗疫，不過美、伊在中東的矛盾加深，也讓外界擔心雙方容易因為一點意外而爆發戰爭。

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