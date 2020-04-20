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加拿大牙科技師槍殺16人！ 擁有診所和多間房產

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
現年51歲的沃特曼19日在加拿大新斯科細亞省連續殺害16人。圖為加拿大皇家騎警公布的照片。法新社
現年51歲的沃特曼19日在加拿大新斯科細亞省連續殺害16人。圖為加拿大皇家騎警公布的照片。法新社

加拿大警方19日表示，新斯科細亞省（Nova Scotia）一名槍手在12小時內連續殺害16人，受害者包括一名23歲的女警，是加國30年來最嚴重的大規模屠殺事件。

現年51歲的槍手沃特曼（Gabriel Wortman）從當地小鎮波塔皮克（Portapique）出發，並偽裝成身穿制服的警察，沿途犯下槍擊案。警方說，波塔皮克一處房屋內外發現幾具屍體，幾間房屋也遭到燒毀，其他地點也發現屍體。

警方指出，槍手在全省多個地方開槍殺人，最後於該省首府哈利法克斯（Halifax）北方的恩菲爾德（Enfield）一處加油站被逮，槍手目前已經死亡。除了槍手外，共計16人身亡。

加拿大皇家騎警諾省指揮官柏格曼（Lee Bergerman）19日晚間表示，「今天對新斯科細亞省來說是令人震驚的一天，未來多年將銘記在許多人心中」。遭槍手殺害的女警是加拿大皇家騎警警察。

警方表示，槍手穿著警服，駕駛著一輛看起來像是警車的汽車，但後來又說槍手開著一輛改裝成加拿大皇家騎警車的銀色小型雪佛蘭SUV。加拿大皇家騎警曾表示，嫌犯不是警方僱員或警官。

加拿大皇家騎警總警司賴瑟 （Chris Leather）說，相信槍手是獨自作案，他隻身一人穿越該省北部，犯下多起凶殺案。

截至發稿，警方表示，尚未掌握槍手行凶動機。槍手可能一開始鎖定目標受害者，但之後開始隨機攻擊。

沃特曼的登記職業是牙科技師（denturist），在達特茅斯（Dartmouth）執業，在哈利法克斯和波塔皮克都有房產。

波塔皮克地方議員塔葛爾特（Tom Taggart）說，他與沃特曼不熟，只在沃特曼為地方事務來電時交談過幾次。他描述知道沃特曼在波塔皮克海濱路旁的「美麗大房子」。

葛爾特說，沃特曼擁有其他幾處房產，據信把時間分配給波塔皮克和達特茅斯的生意。根據房產紀錄，沃特曼在達特茅斯有一間義齒診所、兩處其他房產，在波塔皮克則有三處房產。

新斯科細亞省首長麥克尼爾（Stephen McNeil）19日表示，「這是本省史上最無意義的暴力行為之一，在努力控制心冠肺炎疫情期間，這是另外一個沉重負擔」。這起槍擊案也是加拿大自1989年12月的蒙特婁槍擊案以來，死傷最慘重的槍擊事件。

加國總理杜魯多表示，對這場槍擊案感到遺憾，政府將協助新斯科細亞省民眾「從這場悲劇中走出來」。

加拿大 槍擊 警察

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