影／扮警殺手大開殺戒釀17死 加拿大最嚴重屠殺事件

加拿大東南部的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）當地時間18日深夜爆發嚴重槍擊案，一名槍手在12小時內殺害逾17人，包括一名警察及槍手在內，是加國最嚴重的大規模屠殺事件。

加拿大皇家騎警（RCMP）表示，51歲槍手沃特曼（Gabriel Wortman）駕駛偽裝成警方巡邏車的車輛，在濱大西洋諾瓦斯科細亞省的不同地點殺害多人。

加拿大警方原先表示，槍擊案及圍捕槍手的過程中共造成槍手在內13人喪命，19日晚再更新傷亡數據，死亡人數上修至17人，包含槍手及一名女警，這起案件死亡人數超越1989年蒙特婁（Montreal）綜合理工學院（Ecole Polytechnique）槍擊案，成為加拿大國史上最慘重槍擊案。

加拿大皇家騎警諾省指揮官柏格曼（Lee Bergerman）告訴記者：「今天對諾瓦斯科細亞省來說是令人震驚的一天，未來多年將銘記在許多人心中。」加國總理杜魯道表示，政府將協助諾省民眾「從這場悲劇中走出來」。

根據法新社報導，警方表示目前尚未掌握沃特曼的行凶動機。警方發言人威勒（Chris Weather）表示：「我會說，這看起來至少一部分是出於隨機性質。」

警方還說，初步調查顯示沃特曼在多個不同地點殺人，有人目擊沃特曼一度身著警方制服，不過並沒有說明沃特曼在行凶時是否偽裝成警察。