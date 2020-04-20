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敦睦艦隊24人染疫！下船後活動範圍曝光 足跡遍布9縣市

法戴高樂號千人染疫半數沒症狀 讓水手上岸逛街成關鍵

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
法國核動力航空母艦戴高樂號上周讓水手下船，準備前往土倫附近的聖芒德里耶進行隔離。取自紐約時報/法國國防部/Shutterstock
法國核動力航空母艦戴高樂號上周讓水手下船，準備前往土倫附近的聖芒德里耶進行隔離。取自紐約時報/法國國防部/Shutterstock

紐約時報報導，今年1月，法國總理菲利普向將前往地中海執行任務的核動力航空母艦「戴高樂號」水手發表演說，盛讚該艦是法國皇冠上的珠寶，他說：「放心，法國會關注你們並以你們為榮」，三個月後，這份榮耀變成了攻訐和究責調查，因艦上竟有逾1000名官兵感染新冠肺炎，迫使海軍縮短該艦任務並隔離水手。

目前，有一名水手住進加護病房。由於艦上染疫的大約有半數是無症狀患者，沒有檢測無法得知病況，偏偏航行中的戴高樂號並無檢測能量，這讓疫情迅速蔓延。但外界深感不滿，指控海軍故意淡化問題或對危機處理不當。

海軍發言人拉沃特承認：「當然犯下了錯誤，但是是基於對病毒的無知，且這個狀況並非航母特有。」

官員稍後表示，確有跡象顯示，該艦面對大流行病準備不足、到任務晚期3月下旬停靠丹麥時才取得口罩，以及在關鍵時刻放鬆了保持社交距離的規定。

海軍官員認為，3月間停靠法國西北角布雷斯特（Brest）軍港時，對艦上人員的管制可能太寬鬆--水手被允許上岸，與家人會面、上館子和逛街。這時法國尚未進入全面封城，但法國總統馬克宏已稱疫情為「百年來最嚴重健康危機」，當局禁止大型聚會並要求保持社交距離。

法國參謀總長勒匡特周日（19日）罕見受訪，接受外界批評。他告訴法國公共電台，軍方認為感染很可能發生在停靠布雷斯特期間。他說，官員曾經考慮取消停靠此站，但這是重要後勤補給站。最後下令水手遵守社交距離準則，並遠離夜店和超過50人的聚會。

反對派議員痛批這些措施不夠，「對法國具重要戰略意義的航母，怎麼可以沒事先評估水手與布雷斯特居民雜處及與家人會面的風險，就再出海？」

法國並不是唯一有艦艇爆出新冠肺炎疫情的國家。美國核動力航母羅斯福號也有一名水手死亡，數百人染病。但美國有11艘航母，法國僅有一艘，後者能讓載有核彈頭的疾風戰機（Rafale）起降，在法國的核嚇阻力量上扮演重要角色。

位於倫敦的國際戰略研究所專研海軍事務的分析師德基斯說，當戴高樂號進行大規模整修翻新，像是2017年和2018年，或爆出疫情等意外危機時，法國將完全沒有備用選項。

法國海軍參謀長普拉澤已下令展開調查，他說「潛伏狡詐的病毒」顯然規避了艦上措施，必須釐清戴高樂號的疫情管理以及病毒擴散的情況。調查預計將花上數周的時間。

法國 海軍 社交距離

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