率全球之先 澳洲將規定臉書和Google付費給傳統媒體

澳洲政府發布自稱是全球第一個相關行為準測，將強制Google和臉書（Facebook）刊載澳洲媒體的新聞時必須付費。

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 今天表示，科技巨人和傳統媒體平台協商後，未能達成自願性協議，因此競爭監督機關將在7月底以前發布行為準測草案。

Frydenberg 表示，澳洲政府很明白，要迫使科技業者為新聞內容付費其實並不容易，法國和西班牙都試過，但都沒有成功。他表示，付費的模式可能基於策劃新聞內容的成本，或者使用新聞為數位平台所增加的價值。

澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）日前發布一份報告，對個資的利用和存取以及傳統媒體被蠶食表達憂心。去年12月，澳洲表示將在ACCC之下成立一個特別單位，專責監督數位平台。