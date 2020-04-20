疫情衝擊經濟 日本恐陷「新就業冰河期」

新冠肺炎造成的經濟動盪正在創造另一個失落的日本世代，因為年輕求職者深陷傷痕累累的經濟泥淖。

在日本1990年代到2000年代初期「求職冰河期」倖存下來的日本勞工，可以證明這種傷害會持續多久，他們之中仍有許多人被凍結在正規就業市場之外。

從今年1月起在寶塚市社會福利部門工作的Naoaki Kimura，深深明白經濟不景氣如何使一個人的生活偏離正軌。在冷淡就業市場漂泊逾20年的經驗，現在有助於他同情憤怒的居民，以及考量造成他們淪落至此的生活和家庭環境。

Kimura在1998年進入就業市場，適逢日本1980年代經濟泡沫化，各行各業大幅縮編，招聘員額劇減，日本各地充斥工業沒著落的畢業生─這是在一個仍重度依賴聘用應屆畢業生市場的殘酷命運。

Kimura一共應徵了約50家企業，從製造到金融業都有，希望能獲得大企業的青睞，僅 獲得一個工作機會─這是一家他難以想像會為其效勞的公司。隔年，他再度投遞約莫相同份數的履歷，也全都石沉大海。

歷經兩年的求職後，Kimura在一家便利商店裡擔任全職員工，但他並未為這項工作影響其生活的程度做好準備，清晨與深夜都會接到電話匆忙趕到店裡，他甚至須買大量的耶誕蛋糕及夏季禮物才能達成公司規定的銷售配額。

Kimura無法應付下辭去工作，並且陸續擔任好幾種約聘僱工作，最後擔任政府部門非正職員工，經常擔心隔年能否保住飯碗。

然而，就在去年7月，他漂泊不定的職涯開始出現轉機。他從姐姐那邊得知寶塚市政府展開一項針對「求職冰河期世代」的招聘計畫，但只有三個名額，卻收到近400倍應徵申請，Kimura因為擁有在公部門工作的經歷優勢，決定再拚一次。如今，Kimura已在寶塚市工作三個月。

經過20年的努力，他已在45歲左右為自己建立了新生活，他表示：「看到我的工作，也許會激勵我這一代的再次嘗試。」