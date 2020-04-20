專訪《圖片報》主編：全球衛生事件的責任 中國政府有帳單待付

德國之聲：你想通過第一篇文章達到什麼目的呢？

萊歇爾特：我們想指出，有一種東西叫做對全球衛生事件的責任，尤其對當前這場全球衛生災難。如果政府像中國當局那樣未能及時向他國通報有關這場疫情的重要信息--顯然事情正是如此--那麼將對世界所有國家造成嚴重的影響。因此我們開出了一份賬單，告訴中國政府有單待付，這是需要被討論的問題，也是許多人已經討論過的問題。美國國務卿蓬佩奧已表示正在調查，德國外長馬斯也提到了這一話題，所以我相信我們可能會有所發現。

德國之聲：那麼你相信中國真的會支付這個賬單嗎？

萊歇爾特：當然不會，他們永遠不會買單，因為他們從來沒買過。例如，他們從其他國家盜竊的範例。中國，或者說中國政府喜歡拿走他們想要得到的東西，卻不會付錢。但是這不代表自由的媒體--他們國家沒有的，也不允許人民批評國家、不能發表相關文章和追究他們的責任。

德國之聲：你的這波操作看上去很"川普"，因為美國總統川普也趨向將此歸咎於中國，而且在北約問題上，據報道，川普曾將一份防務賬單交給德國總理默克爾。你同意這種比較嗎？

萊歇爾特：我不覺得這很"川普"。我只覺得很有道理，如果美國總統川普也有這種意向，我仍然覺得合情合理。雖然很多人可能不喜歡川普，但是眾所周知，中國明顯未能管理好，例如，病毒存在已久的生鮮市場。他們也未能及時地通過正當程序--例如通過世界衛生組織，提醒他國。當然這就引發有關責任和追責的問題。而像中國這樣的政府自然會試圖撇清關系。但正如我說的，他們可以在他們的國家控制人民、控制媒體。但是他們不能這樣對待西方國家的自由媒體。他們也無權這麼做。我想，對此，我們將接下來幾周甚至幾個月內看到更廣泛的討論。我認為，這可能不僅限於川普，損失大量資金和工作崗位的歐洲國家也將會提出"誰來為此負責"的問題。

德國之聲：讓我們來談談你提到的一些指責。你認為病毒源於中國的生鮮市場，你的證據何在？

萊歇爾特：據目前我們大家所知道的，據所有記者和媒體所知，實地研究、收集證據、證明自己是記者，這些在中國都異常艱難，因為正如中國的一切，新聞也受到控制。但是我們可以看到的是，也是中國自己提出的：新冠病毒和中國的生鮮市場之間有緊密聯系。疫情爆發後，他們在沒有置評的情況下關閉了這些市場。所以我認為，證明中國發生的事情難於上青天。中國確保外界難以證明任何與中國有關的事情。但是這件事上基本是理無可疑的。

德國之聲：你的意思是中國要對此負責？但是科學界表示尚無確鑿證據。你也沒有證據。但是對你而言，目前的間接證據不利於中國？

萊歇爾特：不是，我們的意思是，病毒來自中國武漢，這一點毫無疑問。不論是來自生鮮市場，還是像《華盛頓郵報》暗指的來自實驗室，我們都知道它來自中國武漢，我們也知道中國未能及時向國際社會通報疫情。市場也好，其它源頭也罷，這裡的關鍵問題不是病毒來自中國的哪裡，而是它來自中國，並且中國失職。他們不僅失職，而且他們曾決定忽視世界其他地方。他們曾選擇不通知其他國家。

德國之聲：那就讓我們來談談你反復提到的這一指責。你說中國未能會知他國。但是中國駐德國大使館回復說，中國早在2019年12月31日就已向世衛組織通報了武漢出現不明原因肺炎病例。而且他們說這一時間線得到世衛組織證實，並附上了相關鏈接。那麼，你說他們隱藏信息的證據是什麼？

萊歇爾特：我想，作為記者，你和我都不應該太相信中國政府所言。

德國之聲：對，我們不應該輕信他人的言行，但是我們也不應該作出沒有證據的指責。

萊歇爾特：好吧，我覺得，首先在一場采訪中，你也許應該讓我把話說完。因為我正准備解釋，例如，許多德國當局的官員，包括（德國疾控機構）羅伯特·科赫研究所（RKI）都告訴我們，中國衛生系統的官員不接他們的電話。

正如我在公開信中寫道的，如果不是中國早就知道新冠病毒人傳人的事實，他們也不會寫信詢問有關傳染鏈的問題。這是一個例子，這也是大量官員告訴我們的事情，比起你提到的中國當局的回復，我覺得這些話可信得多。

德國之聲：你的報刊發表了附有賬單的文章，然後中國大使館致函回復。接著你又發出了一封寫給習近平的公開信。你在信中提到，他想通過一場源自中國的瘟疫讓中國更強大。這種說法似乎和目前網上廣為流傳的陰謀論交相呼應。所以你的意思是，你認為中國故意使這場疫情爆發？

萊歇爾特：據我們迄今了解的信息，他們沒有故意使疫情發。他們只是未能阻止疫情的蔓延，未能及時通報全世界。坦白說，當我稱它始於中國以及他們未能通知他國，你卻說這是一種陰謀論，這讓我感到有些困擾。現在中國正在利用這場疫情，他們大肆宣傳中國正在幫助世界的假新聞，我覺得你們節目應該報道這件事。他們不得不修訂武漢的新冠病亡人數，並且說他們在計算中出錯。我覺得這並不可信。但我也沒見你從中得出了什麼陰謀論。事實上，我們報紙從未說過中國故意為之。我也不會做出這樣的指責。那是一種陰謀論。我做出了具體的指責，它們和陰謀論無關。它們基於事實。而且我認為，全世界都應該更加明確地提及和討論這些事實，至少要比現在明確得多。

德國之聲：感謝你接受我們采訪。

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