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川普稱收到金正恩來信 遭北韓外務省否認
韓聯社報導，南韓青瓦台19日表示，美國總統川普向媒體公開表示收到北韓最高領導人金正恩的來信前，已於18日在韓美雙方的電話會議中告知南韓當局。川普在當天白宮記者會表示，他收到一封金正恩的來信，內容「很友好」。
然而，北韓官方媒體朝中社報導，北韓外務省19日否認最高領導人金正恩近期曾致信給美國總統川普。朝中社聲明表示：「我們無法得知美國總統指的是不是過去2位領導人的信件往來，但最高領導人近期未致信給美國總統。」
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