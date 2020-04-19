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粉飾太平？單日確診再創高 普亭：疫情完全在控制之中
俄羅斯總統普亭19日祝賀東正教徒和俄國民眾復活節快樂，並稱當局已經「完全控制」新冠病毒危機。他在一則祝賀東正教復活節節慶的影片中說：「局勢完全在控制之中。我們整個社會在共同威脅前是團結一致的。」
普亭發言人佩斯科夫19日也向俄新社指出，有跡象顯示，一直不斷上升的確診數量，可能會在下周開始達到成長停滯的高原期。
不過，俄國衛生當局19日證實，該國新冠肺炎確診人數大增6060例，再度刷新單日最大增幅紀錄，目前累計至少4萬2853例。
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