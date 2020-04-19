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賴索托首相拒受審 派兵上街「維穩」

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
賴索托首相面臨警方殺人案調查與國會彈劾，決定派兵上街「維穩」，引發爭議。（photo by Control Arms via flickr, used under CC License）
賴索托首相面臨警方殺人案調查與國會彈劾，決定派兵上街「維穩」，引發爭議。（photo by Control Arms via flickr, used under CC License）

賴索托首相塔巴內因殺人審判而面臨下台壓力，除拒絕受審外，更在18日藉口維穩派兵上街，在賴索托國內掀起政治動盪。由於賴索托政壇現在面臨首相調查、反對黨彈劾、首相要求暫停國會等動盪，也讓塔巴內找到藉口派兵上街維穩，替賴索托國內局勢再添變數。

根據《法新社》報導，賴索托首相塔巴內因為被警方懷疑與其前妻在2017年的謀殺案有關，而面臨要求下台的聲浪。為了力挽狂瀾，塔巴內18日決定訴諸軍事手段。他在18日的對外電視演說上表示，為了要維護國內的秩序穩定，他已經派兵上街巡邏。

但一名熟知政府內部消息的人士指出，軍方已經藉機逮捕了賴索托的警方高層，包含警察局長莫利貝利、副局長莫科特與其他數名高階警官。他向《法新社》表示，負責維穩的將軍已經逮捕上述人士，並暫時將他們關押在軍營內。

塔巴內也隱晦地表示，「某些機構」應該要維持秩序並守護法律，但卻反其道而行，試圖破壞賴索托的穩定與民主，暗諷警方試圖起訴他的行為。為了正當化派遣軍隊的行為，他也宣布，軍方將協助賴索托執行24天的全國防役封鎖，儘管賴索托目前是零確診。

軍隊上街維穩的時機就在憲法法庭判定塔巴內不得關閉國會3個月後一天，因此也讓外界質疑此舉是為了繼續掌權。

《英國廣播公司》指出，塔巴內的妻子莉菠蘿2017年遭人槍殺時，正在與塔巴內打離婚訴訟。而他的現任妻子馬賽雅也被列為槍殺案嫌疑犯，在今年2月審訊後交保。面對警方的審訊要求，塔巴內的律師則主張，首相有刑事豁免權，因此不能被起訴。

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