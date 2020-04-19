「喪屍版裘莉」傳感染新冠肺炎！病情嚴重在獄中隔離

英國BBC報導，號稱「喪屍版」好萊塢女星安潔莉納裘莉的伊朗網紅塔巴爾（Sahar Tabar）的律師證實，塔巴爾在獄中感染新冠肺炎，目前必須仰賴呼吸器，病情不樂觀。

現年22歲的塔巴爾本名為Fatemeh Khishvand，先前因自稱整形50多次，把自己整成「喪屍版裘莉」而成名，不過之後她改口承認造假，是利用修圖軟體變成喪屍，而非靠整形。塔巴爾去年底因涉嫌褻瀆神明和煽動暴力等罪名被捕入獄。

然而，伊朗監獄官員否認塔巴爾感染新冠肺炎。雷伊女子監獄負責人穆斯默迪（Mehdi Mohammadi）對伊朗學生通訊社（ISNA）說，「代表塔巴爾的人權律師達拉夫尚（Payam Derafshan）發布的消息不正確，我否認此消息」。

達拉夫尚寫了一封公開信給伊朗司法部門，並將其張貼在自己的Instagram上。他表示，塔巴爾的母親告訴他，塔巴爾出現新冠肺炎症狀後已被轉移到監獄的隔離區。並指出塔巴爾犯下罪行時是未成年，但卻一直未在釋放名單內。

伊朗3月釋放8萬5000名囚犯，以防新冠病毒傳播。伊朗是中東地區新冠肺炎死亡人數最高的國家，衛生部發言人18日公布，全伊朗已有逾5000人喪生，外界擔心，真實數字可能更高。