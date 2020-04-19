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影／全球團結！One World抗疫演唱會直播 為醫護人員打氣

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
莫莉裝扮成女神卡卡，艾蜜莉裝扮艾爾頓強在家收看線上抗疫演唱會。路透
莫莉裝扮成女神卡卡，艾蜜莉裝扮艾爾頓強在家收看線上抗疫演唱會。路透

女神卡卡與世界衛生組織（WHO）、公益組織團體全球公民共同籌辦的「ONE WORLD: Together At Home」線上抗疫演唱會於台灣時間今凌晨2時開始，演唱會總長8小時，號召全球明星為醫護人員打氣的。

One World演唱會總共將會有100名歌手、表演家包括滾石樂團、怪奇比利、女神卡卡參與演出，華人歌手包括陳奕迅、張學友也獲邀。

演唱會上也分享抗疫第一線的醫護人員真實故事。

這場8小時的演唱會由國際公益組織全球公民和世界衛生組織共同籌辦，網路平台和電視都可收看。

演唱會一開始由一群民眾鼓掌感謝全球第一線的醫護人員。字幕寫著「致所有衛生工作人員，我們與你同在。謝謝你為我們付出」。

演唱會的收益將捐增給世衛組織Covid-19 Solidarity Response基金，不過，女神卡卡也聲明，這場演唱會並不是募資電視演唱會，而是聚焦在娛樂和團結上。

演唱會 醫護人員

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