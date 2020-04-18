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社運人士指控 印度政府利用新肺疫情迫害穆斯林
印度作家、社運人士阿蘭達蒂 •羅伊（Arundhati Roy）指控，印度政府利用這波新冠肺炎疫情迫害穆斯林，手法類似二戰時期德國納粹迫害猶太人，幾乎接近「種族滅絕」程度。
德國之聲報導，羅伊指控印度總理莫迪和他領導的印度人民黨，一心要讓印度成為「印度教徒國家」，不斷打壓穆斯林。
印度政府為控制疫情，上月宣布全國禁足，並延長至5月3日。此間印度官方用疫情作掩護，逮捕學生並控告律師、資深新聞編輯、民運人士及知識分子，許多人因此被關入牢中。
印度國會去年12月通過「公民法」修正案，允許2014年之前因宗教迫害逃到印度的各宗教信徒取得公民身分，但排除穆斯林，引發多次衝突。
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