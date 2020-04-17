美國經濟解封 為什麼可以德國和南韓為指引

美股投資人正密切關注，因新冠肺炎疫情而急凍的美國經濟何時重開機。多位策略師認為，德國和南韓或許可為美國「解封」計畫指引方向，因為德、韓兩國抗疫成果相對成功，且經濟活動也逐步恢復常軌 。

巴隆周刊（Barron's）報導， 確診和死亡病例曲線圖顯示，歐、美大國的疫情發展約比重大疫情爆發後又控制住的東亞國家慢一、兩個月。Gavekal Research主管葛藝豪（Arthur Kroeber）指出，美國此刻的疫情處境，有如南韓3月中旬的情況。

參照這幾國的抗疫經驗，葛藝豪預估，到6月中旬，也就是在多數禁足令發布三個月之後，美國和歐洲的商業活動將已恢復「正常」（相對而言），但旅遊和大型聚會要恢復常態「需要更久的時間」。

中國是第一個爆發疫情、也是最先實施封鎖令的國家，但與美國難以比較。Strategas Research Partner總裁Nicholas Bohnsack指出，這不僅是因為政治體制和病毒相關數據引起疑慮，也因為經濟情況迥然不同。

相形之下，德國和南韓更適合拿來作比較，並提供解封計畫的指南。德國比一些國家更早實施社交距離政策和大規模篩檢，儘管該國確診人數也不低，但死亡率遠低於義大利、西班牙等歐洲國家。

德國總理梅克爾已揭示一套重啟經濟的計畫，包括強制在公共場所戴口罩、迅速追從感染接觸史，並延續社交距離限制，但同時，一些商店獲准在下周恢復營業，年紀較大的學生5月可重返學校上課，而這些措施將每兩周重新評估。

南韓歷經2015年中東呼吸症候群（MERS）疫情的教訓後，這回對新冠肺炎較有防備，2月下旬便展開普篩、數位監控、病例隔離等行動，得以避免實施諸如封城這類嚴厲的限制，而是採取較溫和的措施，例如宣導在家上班、避免大型聚會等。

但南韓最近新的確診病例也竄升，經濟復甦也緩慢。投資人正密切關注，從中預判知美國和其他國家未來的疫情走向，並一窺全球經濟的健康度。南韓和德國一樣，都是出口大國，若南韓的工廠不只僅重啟，還有很多活可做，那麼可見經濟健康良好；但若工廠重啟卻閒著沒事，那麼復甦之路將很漫長。