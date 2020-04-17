美國經濟解封 為什麼可以德國和南韓為指引

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

美股投資人正密切關注，因新冠肺炎疫情而急凍的美國經濟何時重開機。多位策略師認為，德國和南韓或許可為美國「解封」計畫指引方向，因為德、韓兩國抗疫成果相對成功，且經濟活動也逐步恢復常軌 。

巴隆周刊（Barron's）報導， 確診和死亡病例曲線圖顯示，歐、美大國的疫情發展約比重大疫情爆發後又控制住的東亞國家慢一、兩個月。Gavekal Research主管葛藝豪（Arthur Kroeber）指出，美國此刻的疫情處境，有如南韓3月中旬的情況。

參照這幾國的抗疫經驗，葛藝豪預估，到6月中旬，也就是在多數禁足令發布三個月之後，美國和歐洲的商業活動將已恢復「正常」（相對而言），但旅遊和大型聚會要恢復常態「需要更久的時間」。

中國是第一個爆發疫情、也是最先實施封鎖令的國家，但與美國難以比較。Strategas Research Partner總裁Nicholas Bohnsack指出，這不僅是因為政治體制和病毒相關數據引起疑慮，也因為經濟情況迥然不同。

相形之下，德國和南韓更適合拿來作比較，並提供解封計畫的指南。德國比一些國家更早實施社交距離政策和大規模篩檢，儘管該國確診人數也不低，但死亡率遠低於義大利、西班牙等歐洲國家。

德國總理梅克爾已揭示一套重啟經濟的計畫，包括強制在公共場所戴口罩、迅速追從感染接觸史，並延續社交距離限制，但同時，一些商店獲准在下周恢復營業，年紀較大的學生5月可重返學校上課，而這些措施將每兩周重新評估。

南韓歷經2015年中東呼吸症候群（MERS）疫情的教訓後，這回對新冠肺炎較有防備，2月下旬便展開普篩、數位監控、病例隔離等行動，得以避免實施諸如封城這類嚴厲的限制，而是採取較溫和的措施，例如宣導在家上班、避免大型聚會等。

但南韓最近新的確診病例也竄升，經濟復甦也緩慢。投資人正密切關注，從中預判知美國和其他國家未來的疫情走向，並一窺全球經濟的健康度。南韓和德國一樣，都是出口大國，若南韓的工廠不只僅重啟，還有很多活可做，那麼可見經濟健康良好；但若工廠重啟卻閒著沒事，那麼復甦之路將很漫長。

疫情 南韓

延伸閱讀

實施限制措施一個月 德國新冠肺炎疫情再獲控制

韓抗疫有成！蘋果18日重開首爾門市 大陸以外第一家

南韓新冠肺炎復陽率2% 最短24小時復陽

部分國家解封 WHO：歐洲仍處疫情風暴中心

相關新聞

韓國選舉報導大玩創意 候選人被P成神燈、Lady Gaga

韓國昨（16日）舉行國會議員選舉，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，但仍然無阻韓國人履行公民責任的決心，投票率超過6成，想知道最新的選情，除了可以在網上查看有關資料之外，不少人都會選擇看電視的新聞直播。而不少韓國電視台都會在選舉報道加特技效果，令原本無趣的畫面變得非常搞笑，《Opener》為大家整理當中最搞笑的片段，候選人被P成燈神、Lady Gaga等造型，畫面十分逗趣。

新冠肺炎衝擊 新加坡樟宜機場3月旅客量跌7成

新冠肺炎衝擊航空業。全球主要航空樞紐之一的新加坡樟宜機場3月旅客量僅165萬人次，與去年同期相比，大幅下降70.7%

日相安倍撒幣每人發2.8萬元政策 背後隱藏政治壓力

日本首相安倍晉三16日晚間宣布將緊急狀態擴大至全國實施，並於17日在記者會進一步說明緊急狀態和發放全國民眾每人10萬日圓...

印尼確診躍居東南亞最多 菲總統揚言類戒嚴管制

東南亞新冠肺炎疫情持續延燒，印尼今天公布新增407例確診，累計已超越菲律賓成為東南亞感染人數最多國家。菲律賓新增25例死...

新加坡確診病例攀升 外勞宿舍成最大群聚感染

新加坡衛生部今天傍晚公告，初步確認新增新冠肺炎623起，其中多數病患是屬於居住在外勞宿舍的外勞，外勞宿舍不僅是最大感染群...

避免疫情在監獄蔓延 緬甸特赦2萬5000囚犯

緬甸全國因2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫情而深陷恐懼之際，為超載監獄減輕壓力的聲浪日增。為此，緬甸總統府今天...

「渴望回歸中國」文惹議 陸駐哈薩克大使：非官方立場

中國大陸與哈薩克因一篇「渴望回歸中國」的文章引起外交風波，為此哈薩克外交部在14日召見了大陸駐哈薩克大使張霄。張霄近期接...

世界新聞攝影獎揭曉 蘇丹人民起義照獲選年度最佳照片

2020年世界新聞攝影獎（World Press Photo）揭曉，法新社記者千葉康由拍攝的蘇丹民主示威照片，獲選為年度...

震驚西洋棋界！ 16歲無國籍少年擊敗棋王

16歲西洋棋好手費洛賈（ Alireza Firouzja）日前在網路比賽中擊敗現任世界棋王卡爾森（Magnus Car...

強力防疫與總統唱反調 巴西衛生部長被炒

巴西新冠肺炎疫情延燒，但總統波索納洛因衛生部長防疫看法與他相左，16日將衛生部長曼德塔開除。

戰勝納粹75周年 俄羅斯延後慶祝

新冠肺炎擴散之際，俄羅斯總統普亭16日宣布，延後原定於5月9日舉行的俄國擊敗納粹「勝利日」75周年慶祝活動。

法國邀安理會五常開會 籲響應「全球休兵」

全球正面臨共同的敵人新冠病毒之際，法國總統馬克宏邀請聯合國安理會五個常任理事國在未來數天內開視訊會議，以支持聯合國秘書長古特瑞斯的「全球休兵」提議。

熱門新聞

道瓊期指大漲逾900點 川普宣布分階段重啟經濟

川普停止資助WHO 議員致函敦促總統讓譚德塞下台

夫妻買下中古屋書房底下有玄機 打開封膠後喊：封住太可惜！

國際油價持續暴跌！美國原油期貨跌逾7% 創逾18年新低

影／恆星在黑洞旁跳舞！愛因斯坦再度被證實是對的

川普發布解封指導原則 允許部分州一個月內重新開放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。