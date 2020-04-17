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日相安倍撒幣每人發2.8萬元政策 背後隱藏政治壓力

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
日本首相安倍晉三。（法新社）
日本首相安倍晉三。（法新社）

日本首相安倍晉三16日晚間宣布將緊急狀態擴大至全國實施，並於17日在記者會進一步說明緊急狀態和發放全國民眾每人10萬日圓（約台幣2萬8000元）現金的政策，日經新聞中文網指出，日本民眾不滿安倍政府防疫措施，使政府危機感增強。

共同社10日至13日民調顯示，安倍政府支持率下滑5.1個百分點，至40.4%。不支持率為43.0%。不支持率反超支持率。8成受訪民眾認為，政府太晚發布緊急事態宣言。

安倍1日宣布將發放每戶兩片布口罩的政策被網友批評為「愚人節玩笑」，也引發在野黨質疑為何這項政策需要466億日圓（約台幣130億元）的經費。

此外，安倍12日在推特發表自己居家生活的影片，本意是要呼籲民眾待在家，卻被網友批評「不知民間疾苦」。

安倍還受到自民黨內部壓力。自民黨幹部在13日的幹部會議向安倍反映，「不少意見稱目前的現金發放計劃複太複雜」、「要求向所有國民發放現金的呼聲很高」。

自民黨幹事長二階俊博14日表示，政府若要發給每位民眾10萬日圓，將需要12兆日圓（約台幣3兆元）的預算。

日經新聞中文網也指出，即使政府真的會發給每位民眾10萬日圓，也不可能馬上發放。關於這項政策資金來源的第二次補充預算案，要等4月下旬的第一次補充預算案通過後才能著手編制。因此，政府最快也要到今年8月左右才能發放現金。

自民黨 日本

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