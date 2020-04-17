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韓國選舉報導大玩創意 候選人被P成神燈、Lady Gaga

香港01 / 記者李梓媛／綜合報導
韓國國會候選人被P成Lady Gaga。圖擷自sbs
韓國國會候選人被P成Lady Gaga。圖擷自sbs

韓國昨（16日）舉行國會議員選舉，雖然新冠肺炎COVID-19）疫情嚴重，但仍然無阻韓國人履行公民責任的決心，投票率超過6成，想知道最新的選情，除了可以在網上查看有關資料之外，不少人都會選擇看電視的新聞直播。而不少韓國電視台都會在選舉報道加特技效果，令原本無趣的畫面變得非常搞笑，《Opener》為大家整理當中最搞笑的片段，候選人被P成燈神、Lady Gaga等造型，畫面十分逗趣。

根據韓國中至央選舉管理委員會的統計資料，今屆國會議員選舉的投票率高達66.2%，比上一屆的58%高出6.8%，總投票人數達469萬6891名，比釜山、蔚山的人口加起來還要多，創下28年來的新高。

直至4月16日早上的點票結果，執政黨共同民主黨與同盟黨派共同市民黨已取得接近180席，即國會席數五分之，是自1997年韓國實行宣選制度後，首次出現的「超級執政黨」。

每逢有政治選舉，韓國電視台都會全天候報道相關的情況。為了突圍而出、吸引更多觀眾，近年來，電視台在報道選舉的時候，都會加入很多特技，令原本嚴肅的新聞變成非常有趣的畫面。今年，有電視台將候選人P成燈神、Lady Gaga等人物，引起網民熱烈討論。

韓國國會候選人被P成神燈。圖擷自sbs
韓國國會候選人被P成神燈。圖擷自sbs

延伸閱讀：

韓國選舉-出口民調顯示執政黨取過半議席-投票率創28年新高

韓國選舉-執政共同民主黨取國會五分三議席大勝

文章授權轉載自《香港01》

韓國 新冠肺炎 COVID-19

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