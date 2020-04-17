世界新聞攝影獎揭曉 蘇丹人民起義照獲選年度最佳照片

2020年世界新聞攝影獎（World Press Photo）揭曉，法新社記者千葉康由拍攝的蘇丹民主示威照片，獲選為年度最佳照片。

這張題為「直接的聲音」新聞照片，記錄年輕示威者疾呼民主的一刻。評審稱讚千葉的照片「充滿詩意」，傳達青年及藝術的力量。千葉表示，這張照片是一場和平示威中，民眾表達訴求的畫面。

在位近30年的蘇丹總統巴席爾去年4月因政變下台，之後民主運動人士和軍方多次爆發流血衝突，國家陷於動亂。