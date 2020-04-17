快訊

風向變了回不去？英法同步質疑「中國隱瞞疫情真相」

國際期刊指台灣防疫成績不如陸 陳時中嚇一跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界新聞攝影獎揭曉 蘇丹人民起義照獲選年度最佳照片

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
法新社記錄蘇丹民主示威的照片，獲選為今年世界新聞攝影獎年度最佳照片。（美聯社）
法新社記錄蘇丹民主示威的照片，獲選為今年世界新聞攝影獎年度最佳照片。（美聯社）

2020年世界新聞攝影獎（World Press Photo）揭曉，法新社記者千葉康由拍攝的蘇丹民主示威照片，獲選為年度最佳照片。

這張題為「直接的聲音」新聞照片，記錄年輕示威者疾呼民主的一刻。評審稱讚千葉的照片「充滿詩意」，傳達青年及藝術的力量。千葉表示，這張照片是一場和平示威中，民眾表達訴求的畫面。

在位近30年的蘇丹總統巴席爾去年4月因政變下台，之後民主運動人士和軍方多次爆發流血衝突，國家陷於動亂。

蘇丹 攝影

延伸閱讀

小犀牛寶寶滿月 六福村推優惠近讓遊客距離接觸刷背

法國邀安理會五常開會 籲響應「全球休兵」

張經義任職中媒涉違法 陸委會：約聘不影響判斷

任職東方衛視記者遭罰 府方人士：中國官媒就有問題

相關新聞

世界新聞攝影獎揭曉 蘇丹人民起義照獲選年度最佳照片

2020年世界新聞攝影獎（World Press Photo）揭曉，法新社記者千葉康由拍攝的蘇丹民主示威照片，獲選為年度...

風向回不去了？法總統、英外相質疑「中國隱瞞疫情真相」

「是呼應川普的敷衍？還是真心要給中國難看？」於疫情高峰期徘徊的英國與法國，過去一向以經濟商機為優先，與中國政府若即若離。但在4月16日晚間，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與暫代首相職務的英國外相拉布（Dominic Raab），卻不約而同地公開質疑「中國政府隱瞞疫情」，並暗示疫情過後將「重新檢討與中國的關係」——微妙的是，在英法領袖強硬表態的同時，美國總統川普16日也在「七大工業國」（G7）的緊急視訊會議中，主張應強硬調查並檢討WHO與中國的私相包庇，但包括英法在內的其他成員國家卻是不置可否，甚至強調：「疫病未退之前，這才不是當務之急。」

南韓再現「超級執政黨」 文在寅民調高達55.7%

第21屆南韓國會選舉15日落幕，執政黨「共同民主黨」獲得多達180個席位，成為「超級執政黨」，總統文在寅的民調支持度更是高達55.7%。在疫情之下，此次選舉意外火熱，文在寅16日表示，面對全體國民的「偉大選擇」，深感責任重大。

震驚西洋棋界! 16歲無國籍少年擊敗棋王

16歲西洋棋好手費洛賈（ Alireza Firouzja）日前在網路比賽中擊敗現任世界棋王卡爾森（Magnus Car...

強力防疫與總統唱反調 巴西衛生部長被炒

巴西新冠肺炎疫情延燒，但總統波索納洛因衛生部長防疫看法與他相左，16日將衛生部長曼德塔開除。

戰勝納粹75周年 俄羅斯延後慶祝

新冠肺炎擴散之際，俄羅斯總統普亭16日宣布，延後原定於5月9日舉行的俄國擊敗納粹「勝利日」75周年慶祝活動。

法國邀安理會五常開會 籲響應「全球休兵」

全球正面臨共同的敵人新冠病毒之際，法國總統馬克宏邀請聯合國安理會五個常任理事國在未來數天內開視訊會議，以支持聯合國秘書長古特瑞斯的「全球休兵」提議。

習近平普亭昨熱線 強調中俄關係友好

中俄關係近來因疫情令外界質疑是否雙方關係生變，昨日晚間中共中央總書記習近平與俄羅斯總統普亭熱線，習近平強調，中俄領導人在...

肯定防疫？還是含淚投票？南韓國會大選的「執政黨狂勝」

4年1度的南韓國會選舉，保守派的未來統合黨打出「政權審判論」，進步派的執政黨則號召「執政安定論」，最後開票結果，南韓主流民意選擇「安定」。300個國會席次中，共同民主黨從上屆的123席驟升至這回的180席，反觀未來統合黨則從122席驟降至101席。進步派執政黨睽違16年，再度在國會取得過半席位；大韓民國建國後，首次出現總統、地方首長與議會、國會皆由進步派完全掌控之局面...

國難中的南韓大選：多難興邦...病毒威脅中的政治分水嶺？

4月15日晚間6點15分，是南韓各政黨「命運的時刻」，4年1度的國會選舉投票結束後，三大電視台聯合公布出口民調，朝野各黨都屏息以待...

南韓再現「超級執政黨」

南韓執政黨共同民主黨與友黨在四一五國會選舉獲得多達六成的一百八十席，卅年後南韓再度出現超級執政黨。這意味著除了單獨修憲以...

法邀安理會常任理事國 共商「全球休兵」

全球正面臨共同的敵人新冠病毒，值此抗疫嚴峻時刻，法國總統馬克宏邀請聯合國安理會五個常任理事國未來數天內一同開視訊會議，支...

熱門新聞

川普停止資助WHO 議員致函敦促總統讓譚德塞下台

道瓊期指大漲逾900點 川普宣布分階段重啟經濟

世界上最危險的國家薩爾瓦多犯罪率下降 竟是幫派功勞

川普發布解封指導原則 允許部分州一個月內重新開放

推特大戰踢鐵板 泰國學者：中國網友與世界脫節

夫妻買下中古屋書房底下有玄機 打開封膠後喊：封住太可惜！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。